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Премьер-министр Армении Никол Пашинян в эфире Общественного телевидения сообщил, что подал в отставку со своего поста.

Он добавил, что будет исполнять обязанности главы кабмина до выборов. По Конституции Армении, парламент можно распустить, если после отставки главы кабмина депутаты на двух заседаниях не смогут избрать нового премьера.

Однако Республиканская партия, сохранившая большинство в парламенте, и еще ряд политических объединений приняли закон, который затрудняет возможность распустить парламент.

Премьер 2 октября вывел своих сторонников на акцию протеста, а также уволил ряд министров — членов партий, поддержавших законопроект.

Восьмого октября Пашинян сообщил, что подписал с лидером партии "Процветающая Армения" Гагиком Царукяном меморандум о проведении в декабре досрочных парламентских выборов.

Оппозиция выступает против этого и считает, что выборы должны пройти весной 2019 года в связи с необходимостью пересмотреть избирательный кодекс, обеспечить присутствие наблюдателей, дать политикам время для подготовки.

В Армении с 13 апреля проходили акции протеста оппозиции, выступившей против избрания экс-президента и лидера Республиканской партии Сержа Саргсяна на пост премьера. Ранее в Армении вступили в силу изменения в конституцию, согласно которым самыми широкими полномочиями будет обладать премьер. На фоне протестов Саргсян 23 апреля, менее чем через неделю после избрания премьером, подал в отставку, а 8 мая парламент избрал на этот пост лидера оппозиции Пашиняна. После этого РПА объявила себя оппозиционной силой.

Источник: РИА Новости

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