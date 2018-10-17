Половина украинцев выступает против запрета российских телеканалов (4)
Половина жителей Украины не поддерживает запрет на вещание российских телеканалов в стране. Соответствующий опрос провёл Киевский международный институт социологии.
В ходе опроса жителям предлагалось оценить государственную политику регулирования информационной сферы.
Выяснилось, что 50 процентов опрошенных считают, что запрет российских телеканалов на Украине является ошибкой и лишь ограничивает права граждан. При этом 33% респондентов придерживаются обратного мнения, утверждая, что данный шаг — необходимость.
Любопытно, что сразу 57% участников опроса считают ошибочным запрет в стране артистов и фильмов из России, тогда как 27% его поддержали.
Всего в опросе приняли участие 2026 человек из всех регионов Украины.
Источник: L!FE
Фото: pixabay.com