Половина украинцев выступает против запрета российских телеканалов (4)

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В мире | 17 октября 2018 года, 07:22

Половина жителей Украины не поддерживает запрет на вещание российских телеканалов в стране. Соответствующий опрос провёл Киевский международный институт социологии.

В ходе опроса жителям предлагалось оценить государственную политику регулирования информационной сферы.

Выяснилось, что 50 процентов опрошенных считают, что запрет российских телеканалов на Украине является ошибкой и лишь ограничивает права граждан. При этом 33% респондентов придерживаются обратного мнения, утверждая, что данный шаг — необходимость.

Любопытно, что сразу 57% участников опроса считают ошибочным запрет в стране артистов и фильмов из России, тогда как 27% его поддержали.

Всего в опросе приняли участие 2026 человек из всех регионов Украины.

Источник: L!FE

Фото: pixabay.com

Комментарии 4
POIU4 часа назад
Вот ты и тебе подобные убогие, и смотрите своё национальное телевидение. На ваш мозг как раз и хватает дебильности вашего ТВ.
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доктор БляБолит3 часа назад
Я уверен что ты клоун-казламордый смотришь российские каналы,того же Киселёва,Соловьёва.....просто выебонов у тебя,ЧМОшник, выше крыши......пиздили тебя уёбок в школе,гоняли гондона по этажам.
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Patriot4 часа назад
Kà var atlaut raidìt savà valstì Krievijas televìzijas raidìjumus, kas atklàti attaisno Krimas okupàciju un atbalsta Austrumukrainas teroristu bandas. Atklàti nirgàjas par ukrainiem un aicina Ukrainas pilsonus uz nepaklausanos likumìgajàm varas iestàdèm.
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