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В результате крушения самолета Су-27 украинской армии погибли оба пилота, находившиеся на борту. Один из погибших - американский военный. Об этом сообщила пресс-служба Генерального штаба Украины.

"С сожалением сообщаем, что, по информации поисково-спасательной группы, были обнаружены тела двух пилотов: один - военнослужащий воздушных сил Вооруженных сил Украины, второй - военнослужащий воздушных сил Национальной гвардии США", - говорится в сообщении, обнародованном во вторник вечером на странице Генштаба в фейсбуке.

Вскоре после публикации пост был отредактирован. Из него исчезла информация о гражданстве погибших летчиков.

"С сожалением сообщаем, что, по информации поисково-спасательной группы, были обнаружены тела двух пилотов. Обстоятельства инцидента выясняются", - говорится в обновленной публикации.

​Катастрофа произошла около 17:00 в районе села Уланив в Винницкой области. Су-27 упал в ходе выполнения учебно-боевого полета. Военная прокуратура центрального региона Украины позднее уточнила, самолет участвовал в военных учениях "Чистое небо-2018" (Clear Sky-2018). Также в сообщении надзорного ведомства подтверждается, что одни из погибших пилотов был американским военным, второй - офицер ВСУ.

Международные учения "Чистое небо-2018" проходят на Украине с 8 по 19 октября в воздухе над Винницкой и Хмельницкой областями.

Источник: Интерфакс