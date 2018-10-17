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Канада стала второй страной в мире и первой страной "Большой семерки" полностью легализовавшей каннабис для использования в рекреационных целях. Сегодня закон вступает в силу, пишет BBC.

Первым это сделал Уругвай в 2013 году.

Отныне всем гражданам Канады старше 18 лет можно покупать, продавать, хранить и даже выращивать марихуану у себя дома. Правда, есть оговорка: хранить можно до 30 граммов, а выращивать не более четырех растений конопли.

По информации Ассошиэйтед пресс, за принятие соответствующего закона проголосовали 52 сенатора, против - 29.

Критики нового закона уверены, что полиция не готова к ситуациям, которые могут стать прямым следствием легализации наркотика. Например, не разработаны меры борьбы с вождением в состоянии наркотического опьянения.

Сторонники говорят, что новая ситуация поможет справиться с черным рынком. Канада и так являлась страной с самым высоким уровнем потребления марихуаны, особенно среди молодежи. В 2017 году канадцы потратили на наркотик 5,7 млрд канадских долларов ($4,6 млрд), и лишь малая доля от общего объема была приобретена в лечебных целях.

В самой восточной провинции Канады Ньюфаундленд магазины с марихуаной в ассортименте открылись ровно в полночь на 17 октября, когда закон вступил в силу.

Фото из Flickr/Marcus Hebel