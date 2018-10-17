Трамп объяснил причину плохих отношений США и России (3)
В мире | 17 октября 2018 года, 08:51
Президент США Дональд Трамп заявил, что у Соединенных Штатов были бы хорошие отношения с Россией, если бы не "дурацкое" расследование специального прокурора Роберта Мюллера о предполагаемом российском вмешательстве в выборы в США. Об этом он сказал в эфире телеканала Fox Business, передает Daily Beast.
"Я бы мог иметь очень хорошие отношения с Россией. Это дурацкое расследование [о российском вмешательстве] не дает нам установить их", — сказал Трамп.
Американский президент заметил, что крепкие отношения с Россией являются "хорошей вещью, а не плохой". Также он в очередной раз отверг предполагаемый сговор с Россией во время предвыборной гонки.
"Не было никакого сговора", — подчеркнул президент.
Источник: Gazeta
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