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По итогам соглашения между основателем компании Tesla Илоном Маском и комиссией по ценным бумагам и биржам США он три года не сможет занимать пост главы совета директоров. Об этом сообщает Reuters.

Кроме того, документ предполагает, что Маск заплатит 20 млн долларов штрафа.

Отметим, что поводом для конфликта между Маском и комиссией стали его твиты о том, что Tesla уходит с биржи. Сообщения повлияли на стоимость акций компании.

Также поступала информация о том, что главный исполнительный директор 21st Century Fox Джеймс Мердок, младший сын медиамагната Руперта Мердока, может сменить Маска во главе совета директоров Tesla, но сам Маск эту информацию опроверг.

Источник: Polit

Фото из Flickr/Krikor Mahserdjian