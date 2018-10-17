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Центральное разведывательное управление (ЦРУ) рассекретило доклад 1943 года антрополога Генри Филда, из которого следует, что лидер нацистской Германии Адольф Гитлер имел садомазохистские наклонности, а также испытывал сексуальное влечение к мужчинам и женщинам. Исследование опубликовано на сайте ЦРУ.

70-страничный доклад основан на исследовании Эрнста Седжвика Ганфштенгля - близкого друга Гитлера в 1920-30-е годы, который эмигрировал в США. Помимо фактов о сексуальной жизни Гитлера, в докладе также представлена информация о его детстве, образовании, любимой еде, музыке и других привычках.

Составители доклада утверждают, что у Гитлера были "садомазохистские наклонности", которые в молодости сочетались с гомосексуальными влечениями.

Так, манера его жестикуляции заставляла подозревать импотенцию, а сам Гитлер испытывал гомосексуальную тягу к своему будущему заместителю Рудольфу Гессу после их совместного заключения в тюрьме в 20-е годы.

В докладе утверждается, что Гесс был гомосексуалом, а также носил прозвище "Фройляйн Анна" за его любовь к женским нарядам.

Также в докладе говорится, что Гитлер любил наблюдать за молодыми юношами и девушками и испытывал от этого "эстетическое наслаждение".

Составители доклада отмечают, что он жил с 1910 по 1913 годы в мужском пансионе в Вене, у которого была репутация места, где "пожилые мужчины искали молодых". Также сообщается, что в этот период он мог стать жертвой венерического заболевания, которым его заразила еврейская проститутка: такой вывод исследователи сделали на основании текста "Mein Kampf".

Однако подчеркивается, что его также интересовали женщины и он сочетал двойственную сексуальность на протяжении всей своей жизни. "Его сексуальная жизнь - двойная, совсем как его политические взгляды, он одновременно гомосексуал и гетеросексуал, социалист и ярый нацист, мужчина и женщина", - говорится в докладе.

Гитлер также страдал множеством комплексов, включая комплекс Нарцисса, и, будучи не в силах найти себе пару, долгое время предпочитал одиночество: как утверждает один из исследователей его характера, ему была нужна "полу-мать, полу-возлюбленная".

Кроме того, отмечается, что Гитлер весьма дотошно относился к своему внешнему виду, был весьма чистоплотен, но не позволял никому увидеть его в ванне или увидеть его обнаженным. Он также предпочитал повседневную одежду и прислушивался к советам портного, никогда не снимал на публике пальто и не пользовался парфюмом.

У него также были очень необычные требования к освещению: по утрам будущий диктатор настаивал на максимально ярком освещении: как отмечает его психолог доктор Седжвик, это могло быть следствием аномалии зрения, вызванного отравлениями газом осенью 1918 года. По словам доктора Седжвика, Гитлер предпочитал яркие краски в живописи и до 1937 года не носил очки, однако впоследствии был вынужден прибегать к очкам для чтения из-за регулярных головных болей.

Наблюдая за поведением Гитлера, доктор Седжвик также назвал его "чем-то средним между лисой и волком: иногда он может даже притворяться невинным ягненком, но волчья сущность все равно так или иначе дает о себе знать". По словам Седжвика, с 1920 до 1933 года в кругу друзей и в разговорах по телефону Гитлер носил прозвище "Волк". Кроме того, психолог отмечает такие его черты характера, как смелость и рассудительность.

При этом отмечалось, что Гитлер почти не ест мяса, иногда делая исключение для курицы с рисом или лосося в качестве закуски. Он также употреблял лекарства для пищеварения, которые принимал по утрам и после каждого из приемов пищи, а на ночь принимал снотворное. В утреннее меню Гитлера входили яблоко, рулет, масло и мармелад со стаканом горячего молока или слабого кофе, на обед он предпочитал гороховый или томатный суп с пармезаном, омлет со спаржей или грибами, шпинат или цветную капусту, и зеленый салат. Он также отдавал должное баварским блюдам, таким как грибы с пельменями, а также австрийским пирожным или блинам.

Также отмечается, что помимо всем известного Вагнера, в круг музыкальных предпочтений будущего диктатора входили Лист, Григ, Шопен, Верди и Рихард Штраус, а также цыганская музыка, рапсодии и чардаши и американские футбольные марши. В частности, утверждается, что знаменитый клич "Зиг хайль" основан на технике американских чирлидеров. Помимо симпатии к цыганской музыке, стоит отметить, что Гитлер с удовольствием посещал выступления неназванных еврейского комика и еврейской певицы и сожалел о том, что они оба не арийцы.

Накануне исполнилось 72 года со дня казни нацистских преступников, осужденных в ходе Нюренбергского процесса. В ночь на 16 октября 1946 года, в переоборудованном спортзале Нюрнбергской тюрьмы американские солдаты привели в исполнение смертные приговоры в отношении 10 из 12 нацистских преступников, признанных виновными Международным военным трибуналом.

В их числе были обергруппенфюрер СС, бывший министр иностранных дел "третьего рейха", советник Адольфа Гитлера по внешней политике Иоахим фон Риббентроп, генерал-фельдмаршал, Начальник штаба Верховного командования ВС Германии Вильгельм Кейтель, обергруппенфюрер СС, генерал полиции и войск СС, начальник Главного управления имперской безопасности Эрнст Кальтенбруннер и другие.

Еще одним из 12 приговоренных был Герман Геринг, сумевший принять цианистый калий за три часа до казни. Кто именно пронес в строго охраняемую тюрьму капсулу с ядом, до сих пор точно не известно. Еще один был приговорен к смерти заочно - личного секретаря фюрера Мартина Бормана так и не удалось поймать.

Источник: NEWSru.com

Фото: flickr.com/photos/114812785@N04