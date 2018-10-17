Стивен Хокинг в последней книге заявил, что Бога не существует (3)

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В мире | 17 октября 2018 года, 11:29

Британский физик-теоретик Стивен Хокинг в своей последней книге «Краткие ответы на большие вопросы» заявил, что Бога не существует. Об этом сообщает CNN.

Ученый неоднократно заявлял, что является атеистом. По его словам, все вещи, происходящие в мире, можно объяснить физическими законами.

«Бога нет, никто не управляет Вселенной», — говорится в тексте книги.

Как отмечает телеканал, ученый сделал в книге несколько других заявлений, в том числе, Хокинг написал, что жизнь за пределами Земли существует, и предсказал, что в течение 100 лет человечество сможет путешествовать в любую точку Солнечной системы.

Источник: Газета.ru

Фото: flickr.com/photos/sadovnikmuller

Комментарии 3
Всю жизнь21 минуту назад
он был атеистом и борцом с мракобесием, как и Капица.
Но только вряд ли это сейчас кого-нибудь заинтересует.
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yes4 минуты назад
смотри, шёл упал, про себе боже дай сил дойти до дома
а то некоторые думает упадут деньги с неба
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Саня6 минут назад
Православнутые свиньи упали в обморок.
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