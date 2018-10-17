Очевидец рассказал о стрельбе после взрыва в колледже в Керчи (8)

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В мире | 17 октября 2018 года, 14:29

Студент политехнического колледжа в Керчи Семен Гаврилов рассказал, что после взрыва в здании колледжа произошла стрельба. Об этом сообщает сайт kp.ru.

По словам студента, персонал и ученики колледжа после окончания пары вышли на улицу «подышать свежим воздухом», в этот момент и произошел взрыв. Сам студент уснул в конце пары и не выходил из здания.

«Я проснулся от грохота. Выглянул из кабинета, а там ходит парень с ружьем и расстреливает всех. Тогда я закрылся в надежде, что он меня не услышит», — рассказал Гаврилов.

По его словам, через 10 минут к учебному заведению приехали полицейские. Что произошло со стрелком, неизвестно.

Взрыв в колледже произошел в здании политехнического колледжа в Керчи около 12.00 мск. По предварительным данным, погибли около 10 человек. Сообщается также о десятках пострадавших.

По данным НАК, причиной взрыва стало неустановленное взрывное устройство.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что версия теракта рассматривается в качестве причины взрыва в колледже в Керчи.

Источник: Газета.ru
Комментарии 8
Реалист 6 часов назад
Вы только что показали всю мерзость вашего существа ! Когда случилась трагедия в Риге, россияне были первыми , кто предложил помощь ! Да , правильно говорят - патриотизм пристанище негодяя ! Когда с вами случится беда -не стоните , сочувствия НЕ ДОЖДЁТЕСЬ !!!
Идите лучше сдайте кровь для своих сограждан , хотя от такой крови можно только умереть !
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Что ни говори , 5 часов назад
а во "времена окупации" таких тварей , как вы , лишили бы человеческого общения , таких упырей надо показывать в зоопарке , Вы яркая демонстрация того , что делает с "человеком" западная шкала ценностей и "дружба" со Старшим братом. Гордиться нечем!!!
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Ндя 6 часов назад
Некоторым, с тремя классами образования, тяжело понять нюансы студенческой жизни.)))
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