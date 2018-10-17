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Студент политехнического колледжа в Керчи Семен Гаврилов рассказал, что после взрыва в здании колледжа произошла стрельба. Об этом сообщает сайт kp.ru.

По словам студента, персонал и ученики колледжа после окончания пары вышли на улицу «подышать свежим воздухом», в этот момент и произошел взрыв. Сам студент уснул в конце пары и не выходил из здания.

«Я проснулся от грохота. Выглянул из кабинета, а там ходит парень с ружьем и расстреливает всех. Тогда я закрылся в надежде, что он меня не услышит», — рассказал Гаврилов.

По его словам, через 10 минут к учебному заведению приехали полицейские. Что произошло со стрелком, неизвестно.

Взрыв в колледже произошел в здании политехнического колледжа в Керчи около 12.00 мск. По предварительным данным, погибли около 10 человек. Сообщается также о десятках пострадавших.

По данным НАК, причиной взрыва стало неустановленное взрывное устройство.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что версия теракта рассматривается в качестве причины взрыва в колледже в Керчи.