Массовый расстрел в колледже Керчи: онлайн-трансляция (20)

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В мире | 17 октября 2018 года, 15:00

В Керчи в политехническом колледже прогремел взрыв, заявил РИА Новости глава Крыма Сергей Аксенов. По его словам, десять человек погибли, еще около пятидесяти пострадали. Двадцать человек госпитализировали в Первую городскую больницу с ранениями средней тяжести.

"Все оперативные службы, представители силовых структур и медики работают на месте взрыва в колледже в Керчи", - сообщил Аксенов.

Как сообщает Telegram-канал Mash, для пострадавших от взрыва не хватает носилок и "скорых" - помогают в перевозке обычные автобусы.

Фото: Kerch.FM

17:05
Погибших стало больше

Число погибших при стрельбе в керченском колледже возросло до 19, сообщает РИА Новости.

15:39
Не теракт, а убийство

Следственный комитет РФ переквалифицировал дело об инциденте в Керчи на статью об убийстве двух и более лиц общеопасным способом.

15:35
Следственный комитет РФ уточнил возраст нападавшего

Расстрелявший учащихся и персонал колледжа оказался 18-летним студентом четвертого курса, он погиб, сообщает Следственный комитет России.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов говорил, что устроившему взрыв в колледже было 22 года.

15:33
По студентам колледжа стреляли

Первоначальный осмотр погибших в колледже показал, что они скончались от огнестрельных ранений, сообщили в Следственном комитете РФ.

15:27
Стало известна личность подозреваемого

В соцсетях пишут, что, якобы, имя подозреваемого - Владислав Росляков. Он был студентом четвертого курса в колледже. Мотивы преступника выясняются.

15:15
Предполагаемый террорист совершил суицид

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что теракт в колледже устроил 22-летний студент этого учебного заведения. Подозреваемый покончил с собой.

15:13
Число жертв растет

По последним данным, 18 человек погибли, еще около 50 пострадали, большая часть из них — подростки, сообщает РИА Новости.

14:51

"По указанию Министра внутренних дел Российской Федерации генерала полиции Российской Федерации Владимира Колокольцева в Керчь выехала группа сотрудников центрального аппарата МВД России. Все мероприятия будут проводиться в тесном взаимодействии с ФСБ России и СК России", — сообщила РБК официальный представитель МВД России Ирина Волк.

14:48
Погибли также преподаватели.

Это замдиректора по учебной работе Светлана Бакланова и заведующая информационно-профориентационной работой Анастасия Бакланова.

14:47

Радио Baltkom связалось с главврачом Ленинской центральной районной больницы в Керчи Владимиром Подлипенцевым. Он заявил, что состояние пострадавших оценивается как средне-тяжелое.

"Я сейчас работаю главврачом в больнице в Ленинском районе. Это недалеко от места ЧП. Нам сообщили о случившемся, когда я был на совещании в Симферополе. Я оперативно отправился в Керчь. Я дал задание хирургам и реанимации быть наготове. К нам должны привезти 10 пострадавших. Их состояние оценивается как средней тяжести. Более подробной информации о количестве раненных и убитых у меня пока нет", - указал Подлипенцев.

14:44

Правоохранительные органы подозревают в организации взрыва ученика колледжа, рассказал РБК источник в МВД России.

"Из показаний учеников стало ясно, что один из учеников незадолго до взрыва оставил в столовой рюкзак, — говорит собеседник, — также ученики рассказали, что слышали это этого молодого человека, что он проводит опыты со взрывчатыми веществами".

14:43

Следственный комитет Российской Федерации подтвердил информацию о 13 погибших. Большинство — подростки.

14:41

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14:38
Опубликовано фото предполагаемого террориста.

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14:37

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил министру здравоохранения Веронике Скворцовой и министру просвещения Ольге Васильевой отправиться в Крым для организации работы по оказанию помощи пострадавшим в результате взрыва в керченском колледже. Об этом сообщила пресс-служба правительства.

14:33

В Крыму с завтрашнего дня будет объявлен трехдневный траур.

14:29

Житель Керчи и бывший ученик политехнического колледжа Сергей рассказал РБК со ссылкой на своего брата, который учится в колледже, что взрыв произошел в столовой учебного заведения.

"У меня сегодня был там брат, он ученик, с ним слава богу все хорошо. Он рассказал, что зашли люди, начали стрелять, а потом столовая взорвалась, студенты с окон прыгали, двоих педагогов в упор застрелили", — рассказал Сергей.

"Это или в столовой, или в актовом зале произошло. В КПК нет газовых баллонов. Выстрелы были во дворе. Очень много пострадавших, очень много знакомых погибло", — сообщил РБК один из учащихся колледжа.

"Как только мы подошли к углу здания началась стрельба. Была хорошо слышна очередь автомата. Все начали бежать, у всех паника, были трупы. Мы с преподавателями откачивали девочку, пока не приехали МЧС", — рассказал РБК еще один учащийся.

14:19
Произошедшее назвали терактом

Следственный комитет России официально назвал произошедшее терактом. О том же пишет губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, которому подведомственен Крым.

14:14

В соцсетях многие со ссылкой на студентов политеха пишут о том, что у нападавшего закончились патроны, после чего прозвучал взрыв.

14:10
Версии пока разнятся

Одни говорят, что "керченский стрелок" начал пальбу по людям, а когда кончились патроны - активировал бомбу. Другие утверждают, что стреляя он случайно попал в газовый баллон. Третьи утверждают, что баллона там быть не могло - кухня в столовой работает на электроплитах.

14:09
Рассказ одного из студентов "Комсомольской правде"

"Я, если честно, ночью почти не спал, поэтому в конце пары уснул. Это меня и спасло. Я проснулся от грохота. Выглянул из кабинета, а там ходит парень с ружьем и расстреливает всех. Тогда я закрылся в надежде, что он меня не услышит. Через 10 минут приехали полицейские с автоматами. Что произошло со стрелком, я не знаю. Когда силовики стали эвакуировать студентов и учителей, я тоже вышел. В том коридоре, где прогремел взрыв, выбило окна. На полу валялись тела убитых. Все стены были обугленными".

14:08
К колледжу подъехала военная техника.
14:05
В Керчь выехал глава Крыма Сергей Аксенов

На месте происшествия работают бригады скорой медицинской помощи, специалисты МЧС и сотрудники ФСБ.

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"Очень много пострадавших, их грузят в скорые машины, 4-5 машин уже отъехали, едет машина за машиной, очень много разбитых стекол", — сообщает журналист издания Kerch.FM, находящийся на месте событий.

Как уточнили в крымском Минздраве, на месте происшествия работают восемь машин скорой помощи. "Данные уточняются. Предварительно, 50 пострадавших, 10 погибших. На месте работает восемь бригад скорой помощи, задействована санавиация", — сообщает пресс-служба ведомства.

Комментарии 20
Твои 5 часов назад
сладкие мечты о "провостоянии " - несостоятельны . Это не "противостояние " , а терракт бандитов . Что касается Крыма , так он всегда был Российским и там живут в основном русские . Учи историю мировую , а не ту которую тебе нацарапали малообразованные реформаторы . И не скачи по всем сообщениям , ты уже показал своё истинное лицо , а теперь - брысь , если ещё что нибудь осталось от латыша , а не от подлеца.
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lkjju 5 часов назад
Чтоб ты сдох, гнида русофобская. У людей такое горе, а ты со своими дегенеративными изысками! И на досуге подсчитай сколько детей в школах и в других учреждениях погибли люди в любимой тобой Пиндосии. Скот.
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Котя 5 часов назад
Ты упырь ебучий, при чём тут Путин и прочее? У студента крыша поехала.
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