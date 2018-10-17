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В Керчи в политехническом колледже прогремел взрыв, заявил РИА Новости глава Крыма Сергей Аксенов. По его словам, десять человек погибли, еще около пятидесяти пострадали. Двадцать человек госпитализировали в Первую городскую больницу с ранениями средней тяжести.

"Все оперативные службы, представители силовых структур и медики работают на месте взрыва в колледже в Керчи", - сообщил Аксенов.

Как сообщает Telegram-канал Mash, для пострадавших от взрыва не хватает носилок и "скорых" - помогают в перевозке обычные автобусы.

Фото: Kerch.FM

17:05 Погибших стало больше Число погибших при стрельбе в керченском колледже возросло до 19, сообщает РИА Новости.

15:39 Не теракт, а убийство Следственный комитет РФ переквалифицировал дело об инциденте в Керчи на статью об убийстве двух и более лиц общеопасным способом.

15:35 Следственный комитет РФ уточнил возраст нападавшего Расстрелявший учащихся и персонал колледжа оказался 18-летним студентом четвертого курса, он погиб, сообщает Следственный комитет России. Ранее глава Крыма Сергей Аксенов говорил, что устроившему взрыв в колледже было 22 года.

15:33 По студентам колледжа стреляли Первоначальный осмотр погибших в колледже показал, что они скончались от огнестрельных ранений, сообщили в Следственном комитете РФ.

15:27 Стало известна личность подозреваемого В соцсетях пишут, что, якобы, имя подозреваемого - Владислав Росляков. Он был студентом четвертого курса в колледже. Мотивы преступника выясняются.

15:15 Предполагаемый террорист совершил суицид Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что теракт в колледже устроил 22-летний студент этого учебного заведения. Подозреваемый покончил с собой.

15:13 Число жертв растет По последним данным, 18 человек погибли, еще около 50 пострадали, большая часть из них — подростки, сообщает РИА Новости.

14:51 "По указанию Министра внутренних дел Российской Федерации генерала полиции Российской Федерации Владимира Колокольцева в Керчь выехала группа сотрудников центрального аппарата МВД России. Все мероприятия будут проводиться в тесном взаимодействии с ФСБ России и СК России", — сообщила РБК официальный представитель МВД России Ирина Волк.

14:48 Погибли также преподаватели. Это замдиректора по учебной работе Светлана Бакланова и заведующая информационно-профориентационной работой Анастасия Бакланова.

14:47 Радио Baltkom связалось с главврачом Ленинской центральной районной больницы в Керчи Владимиром Подлипенцевым. Он заявил, что состояние пострадавших оценивается как средне-тяжелое. "Я сейчас работаю главврачом в больнице в Ленинском районе. Это недалеко от места ЧП. Нам сообщили о случившемся, когда я был на совещании в Симферополе. Я оперативно отправился в Керчь. Я дал задание хирургам и реанимации быть наготове. К нам должны привезти 10 пострадавших. Их состояние оценивается как средней тяжести. Более подробной информации о количестве раненных и убитых у меня пока нет", - указал Подлипенцев.

14:44 Правоохранительные органы подозревают в организации взрыва ученика колледжа, рассказал РБК источник в МВД России. "Из показаний учеников стало ясно, что один из учеников незадолго до взрыва оставил в столовой рюкзак, — говорит собеседник, — также ученики рассказали, что слышали это этого молодого человека, что он проводит опыты со взрывчатыми веществами".

14:43 Следственный комитет Российской Федерации подтвердил информацию о 13 погибших. Большинство — подростки.

14:38 Опубликовано фото предполагаемого террориста.

14:37 Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил министру здравоохранения Веронике Скворцовой и министру просвещения Ольге Васильевой отправиться в Крым для организации работы по оказанию помощи пострадавшим в результате взрыва в керченском колледже. Об этом сообщила пресс-служба правительства.

14:33 В Крыму с завтрашнего дня будет объявлен трехдневный траур.

14:29 Житель Керчи и бывший ученик политехнического колледжа Сергей рассказал РБК со ссылкой на своего брата, который учится в колледже, что взрыв произошел в столовой учебного заведения. "У меня сегодня был там брат, он ученик, с ним слава богу все хорошо. Он рассказал, что зашли люди, начали стрелять, а потом столовая взорвалась, студенты с окон прыгали, двоих педагогов в упор застрелили", — рассказал Сергей. "Это или в столовой, или в актовом зале произошло. В КПК нет газовых баллонов. Выстрелы были во дворе. Очень много пострадавших, очень много знакомых погибло", — сообщил РБК один из учащихся колледжа. "Как только мы подошли к углу здания началась стрельба. Была хорошо слышна очередь автомата. Все начали бежать, у всех паника, были трупы. Мы с преподавателями откачивали девочку, пока не приехали МЧС", — рассказал РБК еще один учащийся.

14:19 Произошедшее назвали терактом Следственный комитет России официально назвал произошедшее терактом. О том же пишет губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, которому подведомственен Крым. В Керчи - теракт, это подтверждено. Кубань направила два вертолёта санавиации. Страшно, что погибли дети. Только нелюди способны на такое. И они за это должны ответить. #пишусам — Вениамин Кондратьев (@kondratyevvi) 17 октября 2018 г.

14:14 В соцсетях многие со ссылкой на студентов политеха пишут о том, что у нападавшего закончились патроны, после чего прозвучал взрыв.

14:10 Версии пока разнятся Одни говорят, что "керченский стрелок" начал пальбу по людям, а когда кончились патроны - активировал бомбу. Другие утверждают, что стреляя он случайно попал в газовый баллон. Третьи утверждают, что баллона там быть не могло - кухня в столовой работает на электроплитах.