Массовый расстрел в колледже Керчи: онлайн-трансляция (20)
В Керчи в политехническом колледже прогремел взрыв, заявил РИА Новости глава Крыма Сергей Аксенов. По его словам, десять человек погибли, еще около пятидесяти пострадали. Двадцать человек госпитализировали в Первую городскую больницу с ранениями средней тяжести.
"Все оперативные службы, представители силовых структур и медики работают на месте взрыва в колледже в Керчи", - сообщил Аксенов.
Как сообщает Telegram-канал Mash, для пострадавших от взрыва не хватает носилок и "скорых" - помогают в перевозке обычные автобусы.
Фото: Kerch.FM
Число погибших при стрельбе в керченском колледже возросло до 19, сообщает РИА Новости.
Следственный комитет РФ переквалифицировал дело об инциденте в Керчи на статью об убийстве двух и более лиц общеопасным способом.
Расстрелявший учащихся и персонал колледжа оказался 18-летним студентом четвертого курса, он погиб, сообщает Следственный комитет России.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов говорил, что устроившему взрыв в колледже было 22 года.
Первоначальный осмотр погибших в колледже показал, что они скончались от огнестрельных ранений, сообщили в Следственном комитете РФ.
В соцсетях пишут, что, якобы, имя подозреваемого - Владислав Росляков. Он был студентом четвертого курса в колледже. Мотивы преступника выясняются.
Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что теракт в колледже устроил 22-летний студент этого учебного заведения. Подозреваемый покончил с собой.
По последним данным, 18 человек погибли, еще около 50 пострадали, большая часть из них — подростки, сообщает РИА Новости.
"По указанию Министра внутренних дел Российской Федерации генерала полиции Российской Федерации Владимира Колокольцева в Керчь выехала группа сотрудников центрального аппарата МВД России. Все мероприятия будут проводиться в тесном взаимодействии с ФСБ России и СК России", — сообщила РБК официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Это замдиректора по учебной работе Светлана Бакланова и заведующая информационно-профориентационной работой Анастасия Бакланова.
Радио Baltkom связалось с главврачом Ленинской центральной районной больницы в Керчи Владимиром Подлипенцевым. Он заявил, что состояние пострадавших оценивается как средне-тяжелое.
"Я сейчас работаю главврачом в больнице в Ленинском районе. Это недалеко от места ЧП. Нам сообщили о случившемся, когда я был на совещании в Симферополе. Я оперативно отправился в Керчь. Я дал задание хирургам и реанимации быть наготове. К нам должны привезти 10 пострадавших. Их состояние оценивается как средней тяжести. Более подробной информации о количестве раненных и убитых у меня пока нет", - указал Подлипенцев.
Правоохранительные органы подозревают в организации взрыва ученика колледжа, рассказал РБК источник в МВД России.
"Из показаний учеников стало ясно, что один из учеников незадолго до взрыва оставил в столовой рюкзак, — говорит собеседник, — также ученики рассказали, что слышали это этого молодого человека, что он проводит опыты со взрывчатыми веществами".
Следственный комитет Российской Федерации подтвердил информацию о 13 погибших. Большинство — подростки.
Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил министру здравоохранения Веронике Скворцовой и министру просвещения Ольге Васильевой отправиться в Крым для организации работы по оказанию помощи пострадавшим в результате взрыва в керченском колледже. Об этом сообщила пресс-служба правительства.
В Крыму с завтрашнего дня будет объявлен трехдневный траур.
Житель Керчи и бывший ученик политехнического колледжа Сергей рассказал РБК со ссылкой на своего брата, который учится в колледже, что взрыв произошел в столовой учебного заведения.
"У меня сегодня был там брат, он ученик, с ним слава богу все хорошо. Он рассказал, что зашли люди, начали стрелять, а потом столовая взорвалась, студенты с окон прыгали, двоих педагогов в упор застрелили", — рассказал Сергей.
"Это или в столовой, или в актовом зале произошло. В КПК нет газовых баллонов. Выстрелы были во дворе. Очень много пострадавших, очень много знакомых погибло", — сообщил РБК один из учащихся колледжа.
"Как только мы подошли к углу здания началась стрельба. Была хорошо слышна очередь автомата. Все начали бежать, у всех паника, были трупы. Мы с преподавателями откачивали девочку, пока не приехали МЧС", — рассказал РБК еще один учащийся.
Следственный комитет России официально назвал произошедшее терактом. О том же пишет губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, которому подведомственен Крым.
В Керчи - теракт, это подтверждено. Кубань направила два вертолёта санавиации. Страшно, что погибли дети. Только нелюди способны на такое. И они за это должны ответить. #пишусам— Вениамин Кондратьев (@kondratyevvi) 17 октября 2018 г.
В соцсетях многие со ссылкой на студентов политеха пишут о том, что у нападавшего закончились патроны, после чего прозвучал взрыв.
Одни говорят, что "керченский стрелок" начал пальбу по людям, а когда кончились патроны - активировал бомбу. Другие утверждают, что стреляя он случайно попал в газовый баллон. Третьи утверждают, что баллона там быть не могло - кухня в столовой работает на электроплитах.
"Я, если честно, ночью почти не спал, поэтому в конце пары уснул. Это меня и спасло. Я проснулся от грохота. Выглянул из кабинета, а там ходит парень с ружьем и расстреливает всех. Тогда я закрылся в надежде, что он меня не услышит. Через 10 минут приехали полицейские с автоматами. Что произошло со стрелком, я не знаю. Когда силовики стали эвакуировать студентов и учителей, я тоже вышел. В том коридоре, где прогремел взрыв, выбило окна. На полу валялись тела убитых. Все стены были обугленными".
Керчь: теракт комментарий очевидца https://t.co/hlKWQP5LES с помощью @YouTube— Елена (@Krasnova1789) 17 октября 2018 г.
«Керчь ФМ» :— Artemij Romancev (@ph_madart) 17 октября 2018 г.
К колледжу подогнали военных с автоматами и БТРы pic.twitter.com/MH6leQxJaq
На месте происшествия работают бригады скорой медицинской помощи, специалисты МЧС и сотрудники ФСБ.
"Очень много пострадавших, их грузят в скорые машины, 4-5 машин уже отъехали, едет машина за машиной, очень много разбитых стекол", — сообщает журналист издания Kerch.FM, находящийся на месте событий.
Как уточнили в крымском Минздраве, на месте происшествия работают восемь машин скорой помощи. "Данные уточняются. Предварительно, 50 пострадавших, 10 погибших. На месте работает восемь бригад скорой помощи, задействована санавиация", — сообщает пресс-служба ведомства.
Видео с места взрыва в керченском политехническом колледже. По предварительным данным, взорвался газ. Керч держитесь, мы с вами! pic.twitter.com/pVrVAKx4K7— Отвратительный мужик (@DisgustingMujik) 17 октября 2018 г.
#Керч (#Крым) | #РОССИЯ Взрыв произошел в политехническом колледже в Керчи, есть погибшие и пострадавшие. На место происшествия следуют экстренные службы ⇢ https://t.co/Nv9pxpjuFL— MilitaryMaps (@MilitaryMaps) 17 октября 2018 г.
https://t.co/JJSMH9prHG
https://t.co/ek24buPnyG pic.twitter.com/byRZKXYOkU
Керч,10/70 постраждалих pic.twitter.com/gSu9tFr1NH— AndrejKCd (@andrejkcd) 17 октября 2018 г.