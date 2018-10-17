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Следственный комитет России установил личность молодого человека, который расстрелял людей в Керченском политехническом колледже. Сообщение об этом размещено на сайте ведомства.

«Была установлена личность молодого человека, пришедшего в колледж непосредственно перед происшествием, который, исходя из видеозаписи, держал в руках ружье. Им оказался студент 4 курса колледжа 18-летний Владислав Росляков», — говорится в сообщении СКР.

Позже правоохранительные органы обнаружили тело Рослякова в одном из помещений колледжа с огнестрельным ранением.

Следственный комитет исходит из предположения, что молодой человек расстрелял находившихся в колледже людей, а затем совершил самоубийство, из-за чего уголовное дело, которое ранее открыли по статье о теракте, переквалифицировано на убийство двух и более лиц общеопасным способом.

Фото: ulpressa.ru

В СКР также сообщили, что на данный момент правоохранительным органам известно о 17 погибших.

«Первоначальный осмотр тел говорит о том, что они скончались от огнестрельных ранений», — подчеркнули в ведомстве.

Ранее 17 октября стало известно о происшествии в Керченском плолитехническом колледже, которое привело к гибели людей. Изначально сообщалось о взрыве, затем очевидцы рассказали РБК о том, что слышали перед эти выстрелы. Национальный антитеррористический комитет сообщал также в взрыве бомбы с металлическими частицами. Пострадали в результате инцидента более 40 человек.

В Керчи объявят трехдневный траур.

Источник: РБК