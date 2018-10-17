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Национальный антитеррористический комитет сообщил, что на втором этаже здания керченского политехнического колледжа, где сегодня днем 18-летний четверокурсник Владислав Росляков устроил стрельбу и взрыв, обнаружено несработавшее взрывное устройство, передает телеканал «360».

«Работают на месте взрывотехники, которые изучают обнаруженное взрывное устройство», — приводит ТАСС слова представителя НАК Андрея Пржездомского. Там же, на втором этаже, было обнаружено тело виновника событий — 18-летнего Владислава Рослякова, который, по предварительным выводам Следственного комитета, покончил с собой.

Ранее стало известно, что СКР переквалифицировал уголовное дело о случившемся с теракта на убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом. Глава Крыма Сергей Аксенов объявил трехдневный траур.

Количество погибших уточняется. Ранее СМИ сообщали о 18 жертвах, но Следственный комитет пока подтвердил данные о 17. Кроме того, официальный представитель ведомства Светлана Петренко уточнила, что все жертвы скончались от огнестрельных ранений, а при взрыве никто не погиб (хотя ранее сообщалось о погибших с минно-взрывными травмами).

Численность пострадавших также окончательно не известна. По данным СМИ, речь идет более чем о 70 раненых, среди которых есть люди с крайне тяжелыми травмами.