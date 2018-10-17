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Канадская семья случайно похоронила известного пианиста вместо своего родственника. Ошибка вскрылась только через несколько месяцев, когда родственник, которого считали умершим, вернулся домой.

В полиции считают, что погребенное тело на самом деле принадлежало известному в Торонто пианисту Скотту Кашни, который пропал еще в августе.

Друзья и семья Кашни говорят, что музыкант посмеялся бы над этой ошибкой, и не имеют претензий к похоронившим его людям.

Похороненного эксгумируют для полной идентификации.

Подруга Скотта Кашни Андреа Рид рассказала Би-би-си, что на прошлой неделе ей позвонили из полиции и сказали, что вероятно нашли пропавшего музыканта.

Речь шла о мужчине, скончавшемся в одной из больниц Торонто еще в августе. Он потерял сознание на улице и был госпитализирован.

Вскоре после госпитализации мужчина умер. Больница связалась с семьей, искавшей пропавшего родственника. Приехав в морг, они опознали тело и вскоре похоронили его.

Однако через месяц родственник, которого считали умершим и похороненным, вернулся домой

Полицейские связались с Андреа Рид, которая продолжала поиски Кашни, и сообщили, что судьбу пропавшего музыканта удалось прояснить.

"Это было большим облегчением. Я чувствовала, что его уже нет в живых и очень боялась, что с ним могло произойти что-то страшное. Когда я узнала, что его госпитализировали сразу после приступа и заботились о нем все это время, мне стало гораздо легче", - призналась Рид в беседе с журналистами.

Источник: Русская служба BBC