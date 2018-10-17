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В результате взрыва и стрельбы в керченском колледже, по последним данным, погибли 19 человек, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.

Ранее сообщалось о 17 или 18 жертвах.

"По состоянию на 17.00 мск, погибли 19 человек, еще несколько десятков находятся в больницах", — сказал собеседник агентства.

Ранее 17 октября стало известно о происшествии в Керченском плолитехническом колледже, которое привело к гибели людей. Изначально сообщалось о взрыве, затем очевидцы рассказали о том, что слышали перед эти выстрелы. Национальный антитеррористический комитет сообщал также в взрыве бомбы с металлическими частицами. Пострадали в результате инцидента более 40 человек. Также Следственный комитет России установил личность молодого человека, который расстрелял людей в керченском колледже.