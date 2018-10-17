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Отец Владислава Рослякова, устроившего стрельбу в Керченском политехническом колледже, дал показания следователям, передает iz.ru со ссылкой на источник, близкий к следствию.

По словам отца, ему было трудно общаться с сыном, он ничего не рассказывал об учебе. Мужчина отметил, что у Рослякова не было друзей — раньше был один приятель, но они перестали общаться.

Отец также сообщил, что знал об увлечении сына компьютерными играми и оружием, однако не придавал этому значения. Он подчеркнул, что его сын был воспитанным и агрессивного поведения за ним замечено не было.

Фото: ulpressa.ru

Между тем, источник в министерстве образования Крыма рассказал, что семью Рослякова нельзя назвать благополучной, передает Газета.ру.

По его словам, родители Рослякова жили отдельно друг от друга, отец был инвалидом. Мать, работавшая в онкологическом центре санитаркой, на протяжении нескольких лет увлекалась учением «Свидетелей Иеговы».

«В связи с этим отношения между мамой и сыном бывали напряженными: в частности, она иногда обыскивала его, когда юноша приходил домой», — сообщил источник.

Он также добавил, что молодой человек «учился не в полную силу», получал тройки, однако агрессивным поведением не отличался.

Как рассказали РБК знакомые Рослякова, парень говорил, что «ненавидит колледж из-за злых преподов», и намекал, что отомстит им. Телеграм-канал Mash со ссылкой на одногруппников Владислава пишет, что он был «очень замкнутым, почти ни с кем не общался и давно удалился из соцсетей», а также «интересовался маньяками».

Тем временем телеканал «Россия 24» передает, что мать Рослякова была на рабочем месте - в онкологическом центре, когда туда стали привозить раненых студентов.

По последним данным, в результате взрыва и стрельбы в колледже Керчи погибли 19 человек, еще 52 пострадали, большая часть из них — подростки.

По данным Следственного комитета, на учебное заведение напал студент четвертого курса колледжа, 18-летний Владислав Росляков, который пришел туда с охотничьим ружьем.

Тело молодого человека позднее было обнаружено в одном из помещений колледжа. СК завел уголовное дело по статье «Теракт», которое позднее переквалифицировали в статью «Убийство двух или более лиц общеопасным способом».

Секретарь координационного совета по вопросам частной охранной деятельности при Росгвардии Александр Козлов сообщал РБК, что в колледже не было частной охраны, металлодетекторов и не работал пропускной режим. По словам детского омбудсмена Крыма Ирины Клюевой, у Рослякова отсутствовало разрешение на оружие.