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Лидеры 27 стран Евросоюза разочарованы отсутствием прогресса на переговорах по Brexit, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник.

Уточняется, что на саммите в Брюсселе участники отметили недостаточный прогресс, несмотря на интенсивные обсуждения.

Ранее СМИ сообщили, что британский премьер-министр Тереза Мэй столкнулась с внутренним сопротивлением по вопросу Brexit.

Отмечается, что неспособность Терезы Мэй завершить сделку с ЕС до конца года может приблизить страну к выходу из Евросоюза без какой-либо сделки по Brexit вообще.

Источник: Газета.ру