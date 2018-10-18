Лидеры страны ЕС недовольны переговорами по Brexit (1)
В мире | 18 октября 2018 года, 09:43
Лидеры 27 стран Евросоюза разочарованы отсутствием прогресса на переговорах по Brexit, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник.
Уточняется, что на саммите в Брюсселе участники отметили недостаточный прогресс, несмотря на интенсивные обсуждения.
Ранее СМИ сообщили, что британский премьер-министр Тереза Мэй столкнулась с внутренним сопротивлением по вопросу Brexit.
Отмечается, что неспособность Терезы Мэй завершить сделку с ЕС до конца года может приблизить страну к выходу из Евросоюза без какой-либо сделки по Brexit вообще.
Источник: Газета.ру
А мы тут хихикаем над тем, как пытаются слепить нашу коалицию.
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