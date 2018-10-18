Число жертв нападения на колледж в Керчи увеличилось (17)

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В мире | 18 октября 2018 года, 08:33

Министр здравоохранения Вероника Скворцова заявила, что число погибших при нападении на учащихся и персонал керченского политехнического колледжа, достигло 20 человек, сообщает "Интерфакс".

Скворцова уточнила: "20 погибших, из них 15 учащихся, среди них 11 несовершеннолетних, пятеро работники".

Министр также рассказала: "В основном те, кто был ранен огнестрельно, — вот это собственно основная причина смерти. Те, кто попали в стационар — взрывная рана".

Напомним, 17 октября студент колледжа Владислав Росляков открыл в учебном заведении стрельбу, затем привел в действие самодельное взрывное устройство.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело сначала по статье о террористическом акте, а затем об убийстве двух и более человек, совершенном общеопасным способом.

Пострадавших средней тяжести начали вывозить из Керчи, их доставят в больницы Москвы, Краснодара и Симферополя.

Источник: Polit

Комментарии 17
Елена1 час назад
Вы так зацикленны на своем национализме?В Вас всегда столько ненависти к другим людям .Вы же взрослый человек.Как с такой злобой можно вырастить хороших детей если они у Вас есть.
4
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Так1 час назад
Над кем "глумишься", над депутатами Российской Думы? Посмотри вчерашнюю Скабееву, потом вякай.
7
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андрюХА1 час назад
вырзиловSS- ублюдок..
слово Бог- пишется с заглавной буквы!
Хотя у ублюдочного мозгов то нет!
6
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