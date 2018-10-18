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Министр здравоохранения Вероника Скворцова заявила, что число погибших при нападении на учащихся и персонал керченского политехнического колледжа, достигло 20 человек, сообщает "Интерфакс".

Скворцова уточнила: "20 погибших, из них 15 учащихся, среди них 11 несовершеннолетних, пятеро работники".

Министр также рассказала: "В основном те, кто был ранен огнестрельно, — вот это собственно основная причина смерти. Те, кто попали в стационар — взрывная рана".

Напомним, 17 октября студент колледжа Владислав Росляков открыл в учебном заведении стрельбу, затем привел в действие самодельное взрывное устройство.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело сначала по статье о террористическом акте, а затем об убийстве двух и более человек, совершенном общеопасным способом.

Пострадавших средней тяжести начали вывозить из Керчи, их доставят в больницы Москвы, Краснодара и Симферополя.

Источник: Polit