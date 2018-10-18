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Глава NASA Джим Брайнденстайн заявил, что авария "Союза" не повлияла на отношения России и США в космосе, передает РИА "Новости".

Он уточнил, что отношения стран в космосе "крепки, как никогда".

По его словам, Россия и США в состоянии оставить все разногласия позади и плотно совместно работать.

Ранее сообщалось, что Россия временно прекратит все пилотируемые пуски в связи с аварией ракеты-носителя "Союз", на борту которой находился новый экипаж Международной космической станции.

Источник: Gazeta

Фото из Flickr/R&B Duncan