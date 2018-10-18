В NASA назвали отношения России и США в космосе "крепкими, как никогда" (3)
В мире | 18 октября 2018 года, 10:11
Глава NASA Джим Брайнденстайн заявил, что авария "Союза" не повлияла на отношения России и США в космосе, передает РИА "Новости".
Он уточнил, что отношения стран в космосе "крепки, как никогда".
По его словам, Россия и США в состоянии оставить все разногласия позади и плотно совместно работать.
Ранее сообщалось, что Россия временно прекратит все пилотируемые пуски в связи с аварией ракеты-носителя "Союз", на борту которой находился новый экипаж Международной космической станции.
Источник: Gazeta
Фото из Flickr/R&B Duncan
Тонкий юмор :))