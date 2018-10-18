В NASA назвали отношения России и США в космосе "крепкими, как никогда" (3)

фото

В мире | 18 октября 2018 года, 10:11

Глава NASA Джим Брайнденстайн заявил, что авария "Союза" не повлияла на отношения России и США в космосе, передает РИА "Новости".

Он уточнил, что отношения стран в космосе "крепки, как никогда".

По его словам, Россия и США в состоянии оставить все разногласия позади и плотно совместно работать.

Ранее сообщалось, что Россия временно прекратит все пилотируемые пуски в связи с аварией ракеты-носителя "Союз", на борту которой находился новый экипаж Международной космической станции.

Источник: Gazeta

Фото из Flickr/R&B Duncan

Комментарии 3
yes13 минуты назад
а вусраисия всё капает и углубляет чёрное море
2
Ответить
Latviešu Patriots9 минут назад
Laba anekdote Ha Ha Ha
2
Ответить
Саня18 минут назад
"Он уточнил, что отношения стран в космосе "крепки, как никогда"."
Тонкий юмор :))
4
Ответить