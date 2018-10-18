Бэнкси рассказал о задумке с измельченной картиной (2)

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В мире | 18 октября 2018 года, 10:53

Британский художник Бэнкси опубликовал видео, на котором рассказал подробности об уничтожении картины "Девочка с шаром", передает РИА "Новости".

На записи показан процесс конструирования рамы со встроенным шредером.

В конце видео показано, как механизм полностью разрезает картину на полоски, которые падают на пол. После этого появляется текст "На репетициях срабатывало каждый раз".

Работа Бэнкси "Девочка с шаром" после удара молотка на аукционе Sotheby's самоуничтожилась с помощью механизма, спрятанного в раме. Шредер разрезал картину до середины.

Источник: Gazeta

Фото из Flickr/jane

Комментарии 2
Эээ3 часа назад
Как можно писать такие тупые "комментарии", животное, тебе сколько годков-то?
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yes 5 часов назад
эти огрызки лаптия с радостью скупит за 100лярдов взяв в кредит у МВФ
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