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Британский художник Бэнкси опубликовал видео, на котором рассказал подробности об уничтожении картины "Девочка с шаром", передает РИА "Новости".

На записи показан процесс конструирования рамы со встроенным шредером.

В конце видео показано, как механизм полностью разрезает картину на полоски, которые падают на пол. После этого появляется текст "На репетициях срабатывало каждый раз".

Работа Бэнкси "Девочка с шаром" после удара молотка на аукционе Sotheby's самоуничтожилась с помощью механизма, спрятанного в раме. Шредер разрезал картину до середины.

Источник: Gazeta

Фото из Flickr/jane