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Создатели поискового сервиса DuckDuckGo объявили о том, что количество поисковых запросов в сутки превысило отметку в 30 млн. Они объясняют эти цифры тем, что все больше людей озабочены данными, которые используют крупные компании для таргетированной рекламы и прямой продажи, пишет Tjornal.

Динамика популярности поисковика растет экспоненциально: за первые семь лет он достиг 10 млн запросов в сутки, за два года — 20 млн, до 30 млн добрался менее чем за год.

"Количество запросов стабильно растет на 50% в год, поэтому, в общем-то, новый рекорд не особо удивляет, но цифры, конечно, становятся все больше. В целом, мы растем повсюду, но активнее всего — в США", - отмечают представители поисковика.

DuckDuckGo, в отличие от Google, Yahoo и других поисковых систем, не сохраняет историю запросов, IP-адреса и другие данные пользователей. С 2014 года сервис зарабатывает на рекламе, показывая ее исходя из текстового запроса пользователя, а не собирая информацию о нем.