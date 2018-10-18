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По последним данным, при стрельбе и взрыве в политехническом колледже в Керчи погиб 21 человек. Следствие назначило посмертную психиатрическую экспертизу студенту Владиславу Рослякову, напавшему на колледж.

"Подтверждаем. Теперь погибших 21", - сказали Интерфаксу в пресс-службе минздрава России.

Ранее ТАСС со ссылкой на источник в медицинских службах сообщил, что скончалась раненная при нападении на колледж девушка. Минздрав не уточнил возраст и пол жертвы.

Среди жертв - 15 учащихся, в том числе 11 несовершеннолетних, говорила ранее в четверг министр здравоохранения России Вероника Скворцова. Еще пятеро погибших - сотрудники учебного заведения, уточнила министр.

В четверг утром правительство Крыма опубликовало список погибших в Керченском политехническом колледже. В нем указано, что всего погибли 20 человек, но содержится 19 фамилий - в список не включен нападавший.

Как пояснила министр здравоохранения, большинство жертв нападения скончались от огнестрельных ранений, в то время как пострадавшие в основном получили ранения в результате взрыва.

В телах пострадавших врачи обнаруживают многочисленные металлические предметы, которыми было начинено взрывное устройство, сообщила Скворцова. По ее словам, большинство пострадавших получили ранения ног: "Разорваны ноги, культи оторванные".

Всего в результате нападения пострадали более 60 человек. В настоящее время в стационарах Крыма и Краснодара находятся 44 человека, уточнила Скворцова.

Состояние 34 из них оценивается как средней тяжести, в тяжелом состоянии находятся три пациента, в крайне тяжелом - семь. 12 человек в состоянии средней тяжести готовят к эвакуации из Керчи.

Состояние раненых, находившихся в коме, удалось стабилизировать. Они начинают приходить в сознание, многие уже самостоятельно дышат, рассказала Скворцова.

Личности всех пострадавших, как и погибших, установлены.

Источник: BBC