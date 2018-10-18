Почти половина военных США уверены в скором начале войны (14)
В мире | 18 октября 2018 года, 14:11
Около 46% действующих военнослужащих США уверены в скорейшем развитии военного конфликта. Об этом свидетельствуют результаты опроса, опубликованные в издании Military Times.
По мнению респондентов, война может начаться уже в 2019 году. При этом 50% респондентов уверены, что США не будут втянуты в этот конфликт, а оставшиеся 4% воздержались от ответа.
Отмечается, что 71% респондентов назвали основной угрозой Россию. А 69% американских военных опасаются КНР.
Кроме того, 57% участников опроса были обеспокоены радикальными исламистами, а 48% — боевиками ИГИЛ* и "Аль-Каиды"*.
Почти 90% действующих военных считают, что именно угрозы в киберпространстве несут для США серьёзную опасность.
Источник: L!FE
Фото: pixabay.com
Эти дрыслявые покорители мирового пространства боятся!Судя по опросам,всех.Тогда зачем себя так вести?Настраивая всех,против всех?А в итоге против себя!Ждут начала войны.....да они сами её развяжут,такими недалёкими,как латышами,евреями.А главное подальше,от себя.
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донеси своё дерьмо до горшка, а то сидишь воняешь.
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Когда тебя пидер будут убивать ты на каком языке будешь молить о пощаде?
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