В мире |

Около 46% действующих военнослужащих США уверены в скорейшем развитии военного конфликта. Об этом свидетельствуют результаты опроса, опубликованные в издании Military Times.

По мнению респондентов, война может начаться уже в 2019 году. При этом 50% респондентов уверены, что США не будут втянуты в этот конфликт, а оставшиеся 4% воздержались от ответа.

Отмечается, что 71% респондентов назвали основной угрозой Россию. А 69% американских военных опасаются КНР.

Кроме того, 57% участников опроса были обеспокоены радикальными исламистами, а 48% — боевиками ИГИЛ* и "Аль-Каиды"*.

Почти 90% действующих военных считают, что именно угрозы в киберпространстве несут для США серьёзную опасность.

Источник: L!FE

Фото: pixabay.com