Папа Римский назвал условие визита в Северную Корею (7)
В мире | 18 октября 2018 года, 16:08
Папа Римский Франциск заявил, что посетит Северную Корею, если получит официальное приглашение. Об этом он сказал на встрече с южнокорейским президентом Мун Чжэ Ином в Ватикане, сообщает «Ренхап».
Президент Южной Кореи устно передал приглашение от лидера КНДР Ким Чен Ына.
«Папа Римский сказал, что точно даст ответ, если получит официальное приглашение», — сказал представитель Мун Чжэ Ина.
Ранее сообщалось, что Ким Чен Ын пригласил папу Римского в КНДР.
Источник: Газета.ру
В Корее много католиков?
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Какую мзду, православнутая пзда?
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аппетит у этого папы разыгрался ,уже не папа ,а пахан какой-то. С Латвии такую мзду взял,теперь решил и с Северной Кори поиметь.
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