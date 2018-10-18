Папа Римский назвал условие визита в Северную Корею (7)

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В мире | 18 октября 2018 года, 16:08

Папа Римский Франциск заявил, что посетит Северную Корею, если получит официальное приглашение. Об этом он сказал на встрече с южнокорейским президентом Мун Чжэ Ином в Ватикане, сообщает «Ренхап».

Президент Южной Кореи устно передал приглашение от лидера КНДР Ким Чен Ына.

«Папа Римский сказал, что точно даст ответ, если получит официальное приглашение», — сказал представитель Мун Чжэ Ина.

Ранее сообщалось, что Ким Чен Ын пригласил папу Римского в КНДР.

Источник: Газета.ру

Комментарии 7
А чё3 часа назад
В Корее много католиков?
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Саня4 часа назад
Какую мзду, православнутая пзда?
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774 часа назад
аппетит у этого папы разыгрался ,уже не папа ,а пахан какой-то. С Латвии такую мзду взял,теперь решил и с Северной Кори поиметь.
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