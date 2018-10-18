Билл Гейтс стал электронным резидентом Эстонии

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В мире | 18 октября 2018 года, 17:34

Основатель компании Microsoft Билл Гейтс на встрече с премьер-министром Эстонии Юри Ратасом, посвященной вопросам развития Африки, получил статус электронного резидента страны, сообщается на сайте правительства Эстонии.

В конце сентября электронным резидентом Эстонии стал папа римский Франциск в рамках своего визита в Прибалтику. Удостоверение ему вручила президент Эстонии Керсти Кальюлайд. Также известными обладателями электронного ID уже стали премьер-министр Японии Синдзо Абэ, канцлер Германии Ангела Меркель и премьер-министр Люксембурга Ксавье Беттель.

По данным ERR, Эстония с 2014 года выдала более 46 тыс. удостоверений цифрового резидента. Первые три года большего всего получивших этот статус было среди жителей Финляндии. В 2018 году на первое место вышла Япония, на второе — Китай, на третье — Россия.

Программа цифрового резидентства Эстонии запущена в 2014 году и дает иностранным гражданам защищенный доступ к электронным услугам страны.

Источник: РБК

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