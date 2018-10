В мире |

Основатель компании Microsoft Билл Гейтс на встрече с премьер-министром Эстонии Юри Ратасом, посвященной вопросам развития Африки, получил статус электронного резидента страны, сообщается на сайте правительства Эстонии.

В конце сентября электронным резидентом Эстонии стал папа римский Франциск в рамках своего визита в Прибалтику. Удостоверение ему вручила президент Эстонии Керсти Кальюлайд. Также известными обладателями электронного ID уже стали премьер-министр Японии Синдзо Абэ, канцлер Германии Ангела Меркель и премьер-министр Люксембурга Ксавье Беттель.

Bill Gates, the newest #e-Resident of #Estonia, discussed #e-governance, research and development, and more collaboration for African with Prime Minister Jüri Ratas. Just another productive day in the office. https://t.co/e4q2z0GUgf pic.twitter.com/hVOuMBPv7N