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Президент России Владимир Путин прокомментировал нападение на колледж в Керчи и связал его с воздействием интернета и глобализации.

"Мы не создаем нужного, интересного и полезного контента для молодых людей", - заявил Путин.

"Хотел бы начать со вчерашней трагедии. Это, в том числе, судя по всему, результат глобализации. Как ни странно. В соцсетях, в интернете мы видим, что целые сообщества созданы", - сказал Путин во время выступления в дискуссионном клубе "Валдай", передает корреспондент Би-би-си.

Президент России напомнил, что такое явление как стрельба в учебных заведениях возникло в США.

"Молодые люди с неустойчивой психикой каких-то лже-героев для себя создают. Это значит, что все мы вместе взятые, не только в России, в мире в целом плохо реагируем на изменяющиеся условия в мире. Это значит, что мы не создаем нужного, интересного и полезного контента для молодых людей. Они хватают вот этот суррогат героизма. Это и приводит к трагедиям подобного рода", - рассказал Путин.

После этого он сменил тему и начал рассуждать о ситуации в Сирии.

В августе российский президент уже обращал внимание на недостаток "позитивного контента". Тогда на образовательном форуме "Машук" Путину рассказали, как создается контент для студенческих телестудий.

"Особенно здорово, что вы в сетях работаете. Потому что, я так понимаю, настрой у вас самый позитивный. А позитив в сетях нужен 100%, которого часто не хватает", - отреагировал тогда Путин.

Глава аннексированного Россией Крыма Сергей Аксенов также в четверг связал атаку с интернетом: "Такого не должно быть. Будем делать все возможное, чтобы с этой бедой бороться. Социальные сети - это помойная яма, в которой сегодня можно найти что угодно. Это и доводит, оттуда они эту информацию черпают".

17 октября студент четвертого курса Владислав Росляков устроил стрельбу и взорвал бомбу в Керченском политехническом колледже. Погиб 21 человек, десятки ранены. Росляков покончил с собой.

Глава Крыма Аксенов говорил, что стрелявший получил разрешение на оружие на законных основаниях.

Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело по статье "Теракт", но позже его переквалифицировали на статью об убийстве двух и более лиц общеопасным способом.

Источник: Русская служба BBC