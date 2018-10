В мире |

Президент США Дональд Трамп пригрозил закрыть южную границу, если Мексика не остановит поток мигрантов из Сальвадора, Гватемалы и Гондураса.

Американский лидер также пообещал в Twitter прекратить финансовую помощь странам Центральной Америки, если они не изменят свою позицию.

«Помимо прекращения всех выплат в эти страны, которые, похоже, практически не контролируют свое население, я должен в самых строгих выражениях попросить Мексику прекратить этот натиск — и если не удастся сделать это, я вызову Вооруженные силы США и закрою южную границу!», — говорится в сообщении.

....In addition to stopping all payments to these countries, which seem to have almost no control over their population, I must, in the strongest of terms, ask Mexico to stop this onslaught - and if unable to do so I will call up the U.S. Military and CLOSE OUR SOUTHERN BORDER!..