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Солист российской-украинской группы "Нэнси" Сергей Бондаренко умер в возрасте 31-го года, сообщил РИА Новости музыкант Алексей Горбашов.

"Сергей умер ночью", — сказал собеседник агентства.

Российскую и украинскую группу "Нэнси" основал Анатолий Бондаренко в 1992 году. Первый альбом музыкантов назывался "Дым сигарет с ментолом", одноименная песня стала самой популярной композицией группы. Всего коллектив записал более 20 альбомов. Сергей Бондаренко, сын основателя коллектива, присоединился к группе в начале 2000-х.