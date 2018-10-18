Солист группы "Нэнси" умер в возрасте 31 года (2)
В мире | 18 октября 2018 года, 21:08
Солист российской-украинской группы "Нэнси" Сергей Бондаренко умер в возрасте 31-го года, сообщил РИА Новости музыкант Алексей Горбашов.
"Сергей умер ночью", — сказал собеседник агентства.
Российскую и украинскую группу "Нэнси" основал Анатолий Бондаренко в 1992 году. Первый альбом музыкантов назывался "Дым сигарет с ментолом", одноименная песня стала самой популярной композицией группы. Всего коллектив записал более 20 альбомов. Сергей Бондаренко, сын основателя коллектива, присоединился к группе в начале 2000-х.
Земля - пухом!
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Боже мой, какой ужас! Lai vinam vieglais smiltis! Как же жаль...как же жаль! За что его-то?!
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