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Литовский парламент решил, что референдум о расширении института двойного гражданства состоится в мае следующего года одновременно с президентскими выборами. Об этом сообщает портал Delfi.lt.

За постановление Cейма про референдум о расширении в Литве института двойного гражданства, который состоится в мае следующего года одновременно с президентскими выборами, проголосовали 66 депутатов, четверо воздержались.

Согласно принятому постановлению, на обязательном референдуме состоится голосование по утверждению следующего текста 12 статьи Конституции:

"Гражданство Литовской Республики приобретается по рождению и на других основаниях, предусмотренных конституционным законом. Гражданин Литовской Республики по происхождению, который приобрел гражданство государства, соответствующего критериям избранной Литвой европейской и трансатлантической интеграции, не утрачивает гражданства Литовской Республики. В прочих случаях гражданин Литовской Республики не может быть одновременно и гражданином другого государства, за исключением предусмотренных конституционным законом случаев. Порядок приобретения и лишения гражданства устанавливает конституционный закон".

Референдум о расширении института двойного гражданства состоится 12 и 26 мая следующего года, когда планируются первый и второй тур президентских выборов. Поправки к Конституции, если они будут приняты на референдуме, вступят в силу 1 января 2020 года.

Сейчас Конституция Литвы предусматривает, что за исключением отдельных предусмотренных законом случаев никто не может быть одновременно гражданином Литвы и другого государства.

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