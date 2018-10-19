В мире |

Канадская полиция сообщила о первом выписанном штрафе за нарушение правил употребления марихуаны, которая была легализована в стране 17 октября.

По данным полиции, правила употребления марихуаны нарушил житель Виннипега (провинция Манитоба). Отмечается, что ему придется заплатить государству 672 канадских доллара (517 долларов) за употребление конопли в неположенном месте.

«Итак... это случилось рано утром: штраф был выписан за употребление каннабиса в транспортном средстве», — говорится в Twitter полиции.

Правоохранители подчеркнули, что употребление марихуаны, как и алкоголя, законно, однако это запрещено делать в автомобиле.

Источник: Газета.ru

Фото: pixabay.com