В Керчи началась церемония прощания с жертвами массового убийства (2)
В мире | 19 октября 2018 года, 10:55
В Керчи проходит церемония прощания с 17 жертвами студента политехнического колледжа. Её проводят на главной площади города.
Ожидается, что участие в панихиде примут около 10 тысяч человек. Это родные, друзья и коллеги погибших, руководство Крыма, жители города. С организацией похорон помогают студенты-медики Керченского политехнического колледжа.
Напомним, 17 октября четверокурсник устроил стрельбу и взрыв в колледже в Керчи, а затем покончил с собой. По последним данным, погиб 21 человек, в том числе напавший. Около 50 человек пострадали. Студенту проведут посмертную психиатрическую экспертизу, чтобы установить его мотивы.
Источник: L!FE
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За себя говори. Мне похуй на эту изгнанную территорию
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