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В Керчи проходит церемония прощания с 17 жертвами студента политехнического колледжа. Её проводят на главной площади города.

Ожидается, что участие в панихиде примут около 10 тысяч человек. Это родные, друзья и коллеги погибших, руководство Крыма, жители города. С организацией похорон помогают студенты-медики Керченского политехнического колледжа.

Напомним, 17 октября четверокурсник устроил стрельбу и взрыв в колледже в Керчи, а затем покончил с собой. По последним данным, погиб 21 человек, в том числе напавший. Около 50 человек пострадали. Студенту проведут посмертную психиатрическую экспертизу, чтобы установить его мотивы.

Источник: L!FE