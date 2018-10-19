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Супруга бывшего президента Интерпола Мэн Хунвэя, пропавшего после поездки в Китай в сентябре текущего года, Грейс Мэн заявила о своих опасениях по поводу того, что ее мужа может не быть в живых.

"Я думаю, что это преследование по политическим причинам. Я не уверена, что он жив", — заявила она в интервью британской телерадиокорпорации BBC.

Женщина призналась, что получает угрозы в свой адрес по телефону, но не понимает, какие причины за этим стоят.

В начале октября французские СМИ сообщили, что власти Франции начали расследование исчезновения президента Интерпола Мэн Хунвэя, отправившегося в Китай в конце сентября. Сообщалось, что Мэн Хунвэй покинул Францию 29 сентября и с того момента больше не выходил на связь.

Об исчезновении президента Интерпола французской полиции сообщила его жена, проживающая вместе с детьми в Лионе, где находится штаб-квартира организации.

Почти две недели назад Пекин впервые официально подтвердил, что пропавший неделю назад глава Интерпола подозревается в Китае в нарушении закона, и государственный комитет по надзору проводит расследование в отношении него.

Спустя несколько часов Интерпол сообщил, что генеральный секретариат в Лионе получил прошение о сложении полномочий Мэн Хунвэя в качестве президента организации, оно было исполнено. Министерство общественной безопасности Китая сообщило, что чиновник подозревается в получении взяток и в нарушении законов.

Партийный комитет министерства общественной безопасности Китая заявил, что расследование в отношении Мэн Хунвэя — результат его "упрямых действий, за которые он получил по заслугам". В заявлении также отмечалось, что расследование в отношении Мэн Хунвэя абсолютно своевременно и в полной мере демонстрирует решительность ЦК КПК в вопросах соблюдения строгой партийной дисциплины и борьбы с коррупцией.

Источник: РИА Новости