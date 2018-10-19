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Церемония прощания с 17 погибшими в результате нападения в местном колледже состоялась в Керчи. Еще нескольких человек похоронят за пределами Крыма, на родине, передает «Интерфакс». Траурную акцию транслировали крымские телеканалы.

Попрощаться с погибшими на главную городскую площадь пришли тысячи людей. Присутствовали представители руководства Крыма: глава региона Сергей Аксенов и спикер парламента Владимир Константинов. Имам и митрополит Керченский и Феодосийский Платон провели молебны по погибшим, поскольку среди жертв нападения были представители двух конфессий.

«Эта трагедия разделила нашу жизнь, жизнь нашего города на "до" и "после". То, что будет "после", — зависит от нас. Мы должны объединиться, помочь родственникам пережить эту страшную трагедию. Керчане, мы должны быть вместе», — сказал глава администрации Керчи Сергей Бороздин.

Похороны студента Владислава Росляков, по версии следствия, устроившего взрыв и стрельбу в колледже, пройдут отдельно.

«Родственники стрелка еще не обратились [за телом]», — сообщили в городской администрации.

Ранее сообщалось, что 17 октября студент открыл стрельбу в помещении колледжа и устроил взрыв, в результате чего погиб 21 человек. Десятки пострадавших до сих пор находятся в больницах. После нападения Росляков покончил с собой.