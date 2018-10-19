Украина построит центр для разведки "европейского уровня" (6)

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В мире | 19 октября 2018 года, 15:12

На Украине начали строительство здания, где разместится разведцентр «европейского уровня». Об этом рассказал секретарь СНБО Украины Александр Турчинов, сообщает пресс-служба ведомства.

Как сообщается, глава СНБО поучаствовал в церемонии закладки фундамента первого здания обновленной штаб-квартиры украинской внешней разведки. В ходе выступления Турчинов отметил, что «гибридная агрессия» России продолжается по всем направлениям.

«И для того, чтобы руководство государства оперативно реагировало на события, принимая правильные решения, необходима объективная, проверенная, и, главное, своевременно полученная информация», — объяснил он.

По его словам, реформы в сфере безопасности продолжаются, и в связи с этим начато строительство «современного разведцентра европейского уровня».

Источник: Газета.ру

Фото: flickr.com/Алексей М

Комментарии 6
Патриот 2 часа назад
Хохлы только проект нарисуют и деньги закончатся! Уже всё заранее попиленно и украденно. На остатки денег смогут только ручки от дверей закупить и то ржавые!
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доктор БляБолит2 часа назад
Гореть кровавому пастору в аду.
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Garik2 часа назад
Построят. Нью-Сечь. А в шинкарне Парашистый будет торговать. Горилкой и рошенками.
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