Здесь и так сплошные муки, Хоть сегодня умирай. Пусть подохнут эти суки, Ну, а мы, конечно, в рай, Попадём как по путевке, Так наш главный обещал. Мыльте, граждане, веревки, Тихо и не вереща! Всеедино, всенародно! Что нам райский переплёт? Мы пойдём куда угодно, Если Родина пошлёт. Хоть к Аллаху, хоть на плаху, Хоть к началу всех начал. Нас давно послали нахуй, Если кто не замечал.