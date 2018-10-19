Шнуров предложил мылить веревки после слов Путина о ядерной войне (4)

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В мире | 19 октября 2018 года, 16:35

Эпатажный поэт и музыкант Сергей Шнуров высмеял заявление президента Владимира Путина о ядерной войне. Фронтмен группы «Ленинград» и в этом стишке не смог удержаться от употребления матерного слова.

На форуме «Валдай» президент сказал, что в случае обмена ядерными ударами с враждебным государством россияне попадут в рай, так как будут жертвами вероломного нападения.

Свой стишок Шнуров опубликовал в Instagram.

«Здесь и так сплошные муки,

Хоть сегодня умирай.

Пусть подохнут эти суки,

Ну, а мы, конечно, в рай

Попадём как по путёвке,

Так наш главный обещал.

Мыльте, граждане, верёвки,

Тихо и не вереща!

Всеедино, всенародно!

Что нам райский переплёт?

Мы пойдём куда угодно,

Если Родина пошлёт.

Хоть к Аллаху, хоть на плаху,

Хоть к началу всех начал.

Нас давно послали ***** (очень далеко. — News.ru)

Если кто не замечал», — написал музыкант.

Фото: Instagram

Источник: Newsru.com
Комментарии 4
А хорошо сказано1 час назад
Особенно когда полный и конечный дебил из дурки постоянно"на связи".
3
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Саня1 час назад
Хуйло-неадекват, его надо поймать и усыпить, пока он не наделал делов.
11
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Крыса41 минуту назад
Шнуров обсалютно прав, людям действительно стоит мылить веревки после слов путина и это не шутка.. большинство молодежи в россии не работадют отдыхают проводит время свое с пользой вместо того чтобы херачить на производствах... путин сказал с войной косвенно что он будет расправляться с этой самой молодежью которая не пашет на благо государства.. а то придеться еще кучу школ взорвать дабы убрать тех кто не поддерживает государственный строй
5
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