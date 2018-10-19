Шнуров предложил мылить веревки после слов Путина о ядерной войне (4)
Эпатажный поэт и музыкант Сергей Шнуров высмеял заявление президента Владимира Путина о ядерной войне. Фронтмен группы «Ленинград» и в этом стишке не смог удержаться от употребления матерного слова.
На форуме «Валдай» президент сказал, что в случае обмена ядерными ударами с враждебным государством россияне попадут в рай, так как будут жертвами вероломного нападения.
Свой стишок Шнуров опубликовал в Instagram.
«Здесь и так сплошные муки,
Хоть сегодня умирай.
Пусть подохнут эти суки,
Ну, а мы, конечно, в рай
Попадём как по путёвке,
Так наш главный обещал.
Мыльте, граждане, верёвки,
Тихо и не вереща!
Всеедино, всенародно!
Что нам райский переплёт?
Мы пойдём куда угодно,
Если Родина пошлёт.
Хоть к Аллаху, хоть на плаху,
Хоть к началу всех начал.
Нас давно послали ***** (очень далеко. — News.ru)
Если кто не замечал», — написал музыкант.
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Здесь и так сплошные муки, Хоть сегодня умирай. Пусть подохнут эти суки, Ну, а мы, конечно, в рай, Попадём как по путевке, Так наш главный обещал. Мыльте, граждане, веревки, Тихо и не вереща! Всеедино, всенародно! Что нам райский переплёт? Мы пойдём куда угодно, Если Родина пошлёт. Хоть к Аллаху, хоть на плаху, Хоть к началу всех начал. Нас давно послали нахуй, Если кто не замечал.
Фото: Instagram