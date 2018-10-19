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Эпатажный поэт и музыкант Сергей Шнуров высмеял заявление президента Владимира Путина о ядерной войне. Фронтмен группы «Ленинград» и в этом стишке не смог удержаться от употребления матерного слова.

На форуме «Валдай» президент сказал, что в случае обмена ядерными ударами с враждебным государством россияне попадут в рай, так как будут жертвами вероломного нападения.

Свой стишок Шнуров опубликовал в Instagram.

«Здесь и так сплошные муки,

Хоть сегодня умирай.

Пусть подохнут эти суки,

Ну, а мы, конечно, в рай

Попадём как по путёвке,

Так наш главный обещал.

Мыльте, граждане, верёвки,

Тихо и не вереща!

Всеедино, всенародно!

Что нам райский переплёт?

Мы пойдём куда угодно,

Если Родина пошлёт.

Хоть к Аллаху, хоть на плаху,

Хоть к началу всех начал.

Нас давно послали ***** (очень далеко. — News.ru)

Если кто не замечал», — написал музыкант.

Фото: Instagram