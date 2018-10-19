Украина объявила траур по жертвам трагедии в Керчи (4)

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В мире | 19 октября 2018 года, 17:11

В Киеве люди оставляют записи в книге скорби

Траур по жертвам Керчи затронул территорию Украины и сердца жителей страны. По погибшим скорбит Тернопольская область.

На сайте областной администрации сказано, что трагедия не может оставить равнодушным и «не может не вызывать реакции».

«В связи с этим в Тернопольской области в соответствии с распоряжением председателя облгосадминистрации Степана Барны 19 октября объявлено днём траура», — сообщает пресс-служба администрации.

В области сегодня приспустили флаги, ограничили проведение развлекательных мероприятий. В Крыму после массового расстрела детей объявили трёхдневный траур.

Источник: Newsru.com
Комментарии 4
yes58 минут назад
вся Латвия соболезнует вместе с Россией
2
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yes51 минуту назад
хуйло Потрошенко да, совсем спился шеколадный царёк, ждёт его Гаага
3
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Саня54 минуты назад
Хуйло просто обязан подать в отставку.
5
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