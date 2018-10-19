Украина объявила траур по жертвам трагедии в Керчи (4)
В мире | 19 октября 2018 года, 17:11
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Траур по жертвам Керчи затронул территорию Украины и сердца жителей страны. По погибшим скорбит Тернопольская область.
На сайте областной администрации сказано, что трагедия не может оставить равнодушным и «не может не вызывать реакции».
«В связи с этим в Тернопольской области в соответствии с распоряжением председателя облгосадминистрации Степана Барны 19 октября объявлено днём траура», — сообщает пресс-служба администрации.
В области сегодня приспустили флаги, ограничили проведение развлекательных мероприятий. В Крыму после массового расстрела детей объявили трёхдневный траур.
Источник: Newsru.com
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