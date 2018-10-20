В Индии поезд врезался в толпу празднующих: десятки погибших (7)

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В мире | 20 октября 2018 года, 08:35

Более 60 человек погибли и около 100 получили ранения после того, как поезд въехал в толпу у города Амритсар в штате Пенджаб, расположенном на севере страны, сообщила местная полиция Би-би-си.

Там проходили празднования, связанные с одним из главных праздников индуистов, - Дусшера, который символизирует победу добра над злом. Сотни людей стояли на рельсах и наблюдали сожжение чучела мифологического короля-демона Равана, когда на них наехал поезд, рассказали корреспонденту Би-би-си очевидцы.

Они также сообщили, что чучело было набито петардами и из-за хлопков люди не услышали приближающийся поезд. Главный вопрос, который они задают, - почему машинист вовремя не остановил состав.

Власти заявили, что главные усилия будут брошены на госпитализацию пострадавших.

В соцсетях появились видеокадры, на которых поезд на большой скорости врезается в толпу людей.

Глава правительства штата Пенджаб Амариндер Сингх назвал происшествие абсолютной трагедией. Он написал в "Твиттере", что местные власти мобилизуют свои силы.

"Мы сделаем все возможное, чтобы помочь раненым, - сказал он. - Я дал распоряжение районной администрации, чтобы им оказали помощь по высшему разряду".

Вероятно, количество погибших будет расти.

Комментарии 7
Работник ЖД.3 часа назад
У поезда тормозной путь до 800 м. Машинист ничего не мог сделать. Будте осторожны на путях!
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Хорошо отпразновали3 часа назад
Это надо же так развлекаться,чтобы вообще не обращать внимания на поезд,к тому же на ж/д путях. У нас своих таких хватает. Любителей сэлфи,острых ощущений,зацеперов,и просто переходящих пути в наушниках. Отдельные думают,что не трамвай, объедет.
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праздник на путях2 часа назад
Всех организаторов, местные власти и тех, кто возглавляет проведение и организацию праздников на рельсах посадить.
На ж/д вывесить даты идиотских праздников и ознакомить под подпись всех, кто где не едет.
У них там с расписаниями бардак.
Постоянно что-то происходит, связанное с транспортом. У нас своих учат, а надо туда на работу наших людей отправить, кто точность любит.
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