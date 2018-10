В мире |

Более 60 человек погибли и около 100 получили ранения после того, как поезд въехал в толпу у города Амритсар в штате Пенджаб, расположенном на севере страны, сообщила местная полиция Би-би-си.

Там проходили празднования, связанные с одним из главных праздников индуистов, - Дусшера, который символизирует победу добра над злом. Сотни людей стояли на рельсах и наблюдали сожжение чучела мифологического короля-демона Равана, когда на них наехал поезд, рассказали корреспонденту Би-би-си очевидцы.

Они также сообщили, что чучело было набито петардами и из-за хлопков люди не услышали приближающийся поезд. Главный вопрос, который они задают, - почему машинист вовремя не остановил состав.

Власти заявили, что главные усилия будут брошены на госпитализацию пострадавших.

В соцсетях появились видеокадры, на которых поезд на большой скорости врезается в толпу людей.

Video shows moment train plows into crowd watching fireworks in India; At least 50 deadpic.twitter.com/kIXyIM0FIN