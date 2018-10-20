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Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что Евросоюз потерял от антироссийских санкций около 100 млрд евро в общей сложности. Об этом сообщает РИА "Новости".

Он отметил, что "ничего хорошего" в распространении санкций нет, так как они сказываются не только на России, но и на ЕС.

"Общий объем потерь Европейского союза, который посчитали, составляет порядка 100 миллиардов евро", — заявил Медведев в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с бельгийским коллегой Шарлем Мишелем на полях форума АСЕМ.

Источник: Gazeta

Фото из Flickr/Bankenverband