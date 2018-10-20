Медведев рассказал, сколько ЕС потерял от антироссийских санкций (33)
В мире | 20 октября 2018 года, 13:41
Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что Евросоюз потерял от антироссийских санкций около 100 млрд евро в общей сложности. Об этом сообщает РИА "Новости".
Он отметил, что "ничего хорошего" в распространении санкций нет, так как они сказываются не только на России, но и на ЕС.
"Общий объем потерь Европейского союза, который посчитали, составляет порядка 100 миллиардов евро", — заявил Медведев в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с бельгийским коллегой Шарлем Мишелем на полях форума АСЕМ.
Источник: Gazeta
Фото из Flickr/Bankenverband
так это же западная пропаганда, пару слов из контекста вырезали и втюхивают такой тупой латысской Анжеле как ты. Заметь Россия в долг не живёт как вы
815
Ответить
уже 5 лет ждут, а билетов на товары так и не появились, продукты забиты своими товарами, в отличии латвийских, последних шпроты и молока в канаву
910
Ответить
Подождём ещё. Скоро в срашке голод начнётся.
1810
Ответить
Показать все (33)