Тысячи людей участвуют в стычках на границе Израиля с Газой (5)
В мире | 20 октября 2018 года, 11:55
Около 10 тысяч палестинцев принимают участие в стычках с израильскими военными на границе с сектором Газа, сообщает РИА "Новости".
Уточняется, что было зафиксировано несколько инцидентов, "в том числе запуск гранат, попытки пересечь границу или организовать террористические действия".
Военные отметили, что в отличие от акций протеста прошлых недель большинство демонстрантов не предпринимают попыток пересечь пограничную стену.
Ранее сообщалось, что военная авиация Израиля наносит удары по сектору Газа в ответ на ракетный обстрел.
Источник: Gazeta
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