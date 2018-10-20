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Около 10 тысяч палестинцев принимают участие в стычках с израильскими военными на границе с сектором Газа, сообщает РИА "Новости".

Уточняется, что было зафиксировано несколько инцидентов, "в том числе запуск гранат, попытки пересечь границу или организовать террористические действия".

Военные отметили, что в отличие от акций протеста прошлых недель большинство демонстрантов не предпринимают попыток пересечь пограничную стену.

Ранее сообщалось, что военная авиация Израиля наносит удары по сектору Газа в ответ на ракетный обстрел.

Источник: Gazeta