В России разбился военный самолет, найдены фрагменты тела (7)

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В мире | 20 октября 2018 года, 20:09

Источник в "авиационных кругах" сообщил об обнаружении двух фрагментов тела в Азовском море на месте крушения учебного самолета Л-39 Минобороны РФ. Кроме того, там же найдено около 50 обломков самого летательного аппарата, передает ТАСС.

По данным агентства, поисковые работы продолжаются.

Ранее СМИ со ссылкой на неофициальные источники сообщили о том, что один из катапультировавшихся пилотов Л-39 был найден живым. Впоследствии министерство обороны РФ опровергло эту информацию.

О крушении Л-39 стало известно в четверг, 18 октября. Авиакатастрофа произошла в районе населенного пункта Должанская Краснодарского края. Пилоты успели катапультироваться до падения самолета, но также упали в море.

Л-39 — учебный самолет. В данном случае он выполнял тренировочный полет, на нем не было боекомплекта. По предварительным данным, причиной катастрофы стала техническая неисправность.

Источник: Polit

Фото из Flickr/Paul Hunter

Комментарии 7
Саня1 час назад
Наверное, из Артека лётчики. Тренировались в одном отряде с росляковым.
Минус два убийцы.
6
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Саня2 часа назад
Великолепно.
Огромное число сирийцев спасено.
8
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Patriot2 часа назад
Rìt sajùsminàtà Krievijas tauta izies kàrtèjà Putina atbalsta demonstràcijà, kurà nosodìs ASV imperiàlismu un Ukrainas nacionàlismu. Bùtu tikai iemesls.
8
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