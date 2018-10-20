В России разбился военный самолет, найдены фрагменты тела (7)
Источник в "авиационных кругах" сообщил об обнаружении двух фрагментов тела в Азовском море на месте крушения учебного самолета Л-39 Минобороны РФ. Кроме того, там же найдено около 50 обломков самого летательного аппарата, передает ТАСС.
По данным агентства, поисковые работы продолжаются.
Ранее СМИ со ссылкой на неофициальные источники сообщили о том, что один из катапультировавшихся пилотов Л-39 был найден живым. Впоследствии министерство обороны РФ опровергло эту информацию.
О крушении Л-39 стало известно в четверг, 18 октября. Авиакатастрофа произошла в районе населенного пункта Должанская Краснодарского края. Пилоты успели катапультироваться до падения самолета, но также упали в море.
Л-39 — учебный самолет. В данном случае он выполнял тренировочный полет, на нем не было боекомплекта. По предварительным данным, причиной катастрофы стала техническая неисправность.
Источник: Polit
Фото из Flickr/Paul Hunter
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