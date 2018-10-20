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Устроивший стрельбу в керченском колледже Владислав Росляков готовился к этому с января 2017 года, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Источник добавил, что Росляков действовал один.

Cтудент Владислав Росляков, подозреваемый в массовом убийстве в Керченском политехническом колледже, надел в этот день майку с надписью "Ненависть".

17 октября в Керченском политехническом колледже произошли стрельба и взрыв. Погиб 21 человек, около 50 получили ранения, некоторые до сих пор находятся в тяжелом состоянии. Подозреваемый — 18-летний студент колледжа Владислав Росляков. Он покончил с собой.

Источник: Gazeta