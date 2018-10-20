Керченский стрелок готовился к нападению с января 2017 года (11)

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В мире | 20 октября 2018 года, 18:54

Устроивший стрельбу в керченском колледже Владислав Росляков готовился к этому с января 2017 года, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Источник добавил, что Росляков действовал один.

Cтудент Владислав Росляков, подозреваемый в массовом убийстве в Керченском политехническом колледже, надел в этот день майку с надписью "Ненависть".

17 октября в Керченском политехническом колледже произошли стрельба и взрыв. Погиб 21 человек, около 50 получили ранения, некоторые до сих пор находятся в тяжелом состоянии. Подозреваемый — 18-летний студент колледжа Владислав Росляков. Он покончил с собой.

Источник: Gazeta

Комментарии 11
Patriot3 часа назад
Krievijas valsts prezidents Putins publiski draud civilzètajai pasaulei, runà pilnìgàkos murgus, un ko tur brìnìties, ka jaunietim aizbrauca sapràts. Nenomainìsiet Putinu, drìz tàdu bùs daudz.
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Саня3 часа назад
А вот из интервью Ебанутой Наташи:
"Пугают нас такой жестокостью, я как крымчанка скажу, что они глубоко ошибаются. Мы всегда будем сильнее своей волей, духом, человечностью. Те, кто все это сделал, они шакалы позорные. Это позорное, гнусное и страшное преступление, за которое они ответят."
Кого эта дура имеет ввиду?
2
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Саня3 часа назад
Причём все знали, но сообщать в органы не стали, ибо "не по понятиям"
Да и органам не до них, поклонская в масцкве мироточит, менты пьянствуют и грабят население.
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