Керченский стрелок готовился к нападению с января 2017 года (11)
В мире | 20 октября 2018 года, 18:54
Устроивший стрельбу в керченском колледже Владислав Росляков готовился к этому с января 2017 года, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Источник добавил, что Росляков действовал один.
Cтудент Владислав Росляков, подозреваемый в массовом убийстве в Керченском политехническом колледже, надел в этот день майку с надписью "Ненависть".
17 октября в Керченском политехническом колледже произошли стрельба и взрыв. Погиб 21 человек, около 50 получили ранения, некоторые до сих пор находятся в тяжелом состоянии. Подозреваемый — 18-летний студент колледжа Владислав Росляков. Он покончил с собой.
Источник: Gazeta
"Пугают нас такой жестокостью, я как крымчанка скажу, что они глубоко ошибаются. Мы всегда будем сильнее своей волей, духом, человечностью. Те, кто все это сделал, они шакалы позорные. Это позорное, гнусное и страшное преступление, за которое они ответят."
Кого эта дура имеет ввиду?
Да и органам не до них, поклонская в масцкве мироточит, менты пьянствуют и грабят население.