В Лондоне в субботу, 20 октября, прошла демонстрация, основное требование которой - провести референдум об условиях выхода Великобритании их состава Евросоюза.

На акцию под названием People's Vote March, по данным организаторов, вышли более 500 тысяч человек, полиция пока сведений об этом не дала. При этом организаторы рассчитывали на 100 тысяч участников.

