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Телеканал "Вести.Крым" опубликовал видео с камер наблюдения из колледжа в Керчи. На них видно, как Владислав Росляков пришел в колледж с двумя сумками, заложил взрывное устройство и после этого начал расстреливать людей.

На 35-й секунде ролика видно, как Росляков здоровается с неизвестным молодым человеком и какое-то время идет с ним по коридору.

Предупреждение: на кадрах присутствуют сцены убийства.

С сайта "Вестей" и с YouTube-канала "Вести.Крым" видео удалили.

Сразу после взрыва и стрельбы в колледже некоторые очевидцы сообщали, что нападавших было несколько. Правоохранительные органы также проверяли версию наличия у Рослякова сообщников, однако впоследствии это не подтвердилось.

Жертвой массового убийства в Керчи стал 21 человек, еще десятки пострадали. Накануне РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщило, что Росляков планировал нападение на колледж с января 2017 года. Он делал это один.

Источник: "Дождь"

Фото: скриншот из видео