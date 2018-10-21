На Тайване поезд сошел с рельс: 17 человек погибли, более 100 пострадали
В мире | 21 октября 2018 года, 17:36
На Тайване в результате схода пассажирского поезда погибли 17 человек, пострадали 120, в том числе машинисты. Об этом сообщили на тайваньской железной дороге, передает Центральное новостное агентство.
Инцидент произошел в уезде Илань. По данным экстренных служб, заблокированными остаются от 30 до 40 человек.
На месте происшествия работают спасатели и медики. Как отмечается в сообщении, несколько вагонов опрокинулось.
О причинах схода поезда не сообщатся.
Источник: РБК