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На Тайване в результате схода пассажирского поезда погибли 17 человек, пострадали 120, в том числе машинисты. Об этом сообщили на тайваньской железной дороге, передает Центральное новостное агентство.

Инцидент произошел в уезде Илань. По данным экстренных служб, заблокированными остаются от 30 до 40 человек.

На месте происшествия работают спасатели и медики. Как отмечается в сообщении, несколько вагонов опрокинулось.

О причинах схода поезда не сообщатся.

Источник: РБК