В мире |

Русская православная церковь (РПЦ) признала Константинопольского патриарха Варфоломея раскольником. Об этом сообщил в эфире телеканала "Россия 24" в субботу, 20 октября, глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.

"Тем фактом, что Константинопольский патриарх признал раскольников, он сам присоединился к расколу. Так действуют церковные каноны. Соответственно для нас сейчас Константинопольский патриарх является раскольником. Те решения, которые он принимает, мы не признаем", - сказал Иларион.

РПЦ объявила о разрыве евхаристического общения с Константинопольским патриархатом после того, как тот подтвердил намерение предоставить автокефалию единой украинской церкви. Константинополь со своей стороны отказался от разрыва отношений с РПЦ.

Источник: Deutsche Welle