РПЦ назвала Вселенского патриарха раскольником (6)

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В мире | 21 октября 2018 года, 19:20

Русская православная церковь (РПЦ) признала Константинопольского патриарха Варфоломея раскольником. Об этом сообщил в эфире телеканала "Россия 24" в субботу, 20 октября, глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.

"Тем фактом, что Константинопольский патриарх признал раскольников, он сам присоединился к расколу. Так действуют церковные каноны. Соответственно для нас сейчас Константинопольский патриарх является раскольником. Те решения, которые он принимает, мы не признаем", - сказал Иларион.

РПЦ объявила о разрыве евхаристического общения с Константинопольским патриархатом после того, как тот подтвердил намерение предоставить автокефалию единой украинской церкви. Константинополь со своей стороны отказался от разрыва отношений с РПЦ.

Источник: Deutsche Welle

Комментарии 6
Саня47 минут назад
Ёбаные сектанты всё не успокоятся.
Украина не наш. Точка.
1
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Саня30 минут назад
Сейчас путлер вспомнит полудурков, залетевших в Турцию, и начнёт давить на Эрдогана.
В общем, Турция не наш и очередной нож в спине.
4
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Клирик17 минут назад
Выступает патриарх Гундяй перед синодом РПЦ:
А теперь представьте какая нам всем будет жопа, если окажется, что Бог все-таки есть!
3
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