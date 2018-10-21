В США при обрушении пола в ночном клубе пострадали 30 человек (3)

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В мире | 21 октября 2018 года, 20:42

Тридцать человек пострадали в результате обрушения пола во время вечеринки в одном из жилых комплексов Южной Каролины. Об этом сообщает портал Fox Carolina.

В момент обрушения собравшиеся очень сильно прыгали.

Согласно данным полиции, в ночь на 21 октября, когда и произошёл инцидент, там проходила частная вечеринка.

Источник: Life.ru

Комментарии 3
Ага 1 час назад
Светка, это монтаж, Путин лично на Мосфильме снимал. Тупица ты кастрюльная
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Нить1 час назад
Пол трансгендеров?
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Саня2 часа назад
Источник: лайвсру? Как обычно, корреспондент с оператором были в это время рядом?
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