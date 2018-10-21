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Тридцать человек пострадали в результате обрушения пола во время вечеринки в одном из жилых комплексов Южной Каролины. Об этом сообщает портал Fox Carolina.

В момент обрушения собравшиеся очень сильно прыгали.

Согласно данным полиции, в ночь на 21 октября, когда и произошёл инцидент, там проходила частная вечеринка.

Источник: Life.ru