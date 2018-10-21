В США при обрушении пола в ночном клубе пострадали 30 человек (3)
В мире | 21 октября 2018 года, 20:42
Тридцать человек пострадали в результате обрушения пола во время вечеринки в одном из жилых комплексов Южной Каролины. Об этом сообщает портал Fox Carolina.
В момент обрушения собравшиеся очень сильно прыгали.
Согласно данным полиции, в ночь на 21 октября, когда и произошёл инцидент, там проходила частная вечеринка.
Источник: Life.ru
Светка, это монтаж, Путин лично на Мосфильме снимал. Тупица ты кастрюльная
2
Ответить
Пол трансгендеров?
Ответить
Источник: лайвсру? Как обычно, корреспондент с оператором были в это время рядом?
2
Ответить