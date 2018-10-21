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Правительство ФРГ "сожалеет" в связи с решением президента США Дональда Трампа разорвать с Россией договор 1987 года о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД).

Как заявила представитель правительства Ульрике Деммер в воскресенье, 21 октября, договор о ликвидации РСМД является "важным элементом контролем над оружием" и "особенно служит" европейским интересам.

Министр иностранных дел Германии Хайко Мас охарактеризовал также решение Трампа как "достойное сожаления". Позиция Белого дома ставит перед ФРГ и Европой "трудные вопросы", заявил Мас. Он назвал соглашение о РСМД "стержнем европейской структуры безопасности".

Ранее Германия неоднократно обращалась к Москве с требованием прояснить претензии, возникающие в связи с предполагаемыми нарушениями договора о ликвидации РСМД, что Россия пока не сделала.

Помимо этого, расторжение соглашения может привести к негативным последствиям и для нового Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений, который "срочно необходим", чтобы обеспечить последовательное ядерное разоружение и после 2021 года, заявил Мас.

Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности подписали в 1987 году генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев и президент США Рональд Рейган. Соглашение запрещает сторонам производство баллистических и крылатых ядерных ракет наземного базирования дальностью от 500 до 5500 км, а также их испытание и развертывание.

США обвиняют Россию в нарушении Договора о РСМД из-за разработанной в РФ крылатой ракеты наземного базирования 9M729 для комплекса "Искандер".

Вашингтон и НАТО считают, что эта система попадает под действие договора, Москва это отрицает. Россия также неоднократно обвиняла Соединенные Штаты в нарушении соглашения, например, из-за американских систем ПРО в Румынии.

Источник: Deutsche Welle

Фото: flickr.com