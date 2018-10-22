В Индии обезьяны насмерть закидали пенсионера кирпичами (1)
В мире | 22 октября 2018 года, 09:32
В Индии обезьяны насмерть закидали 72-летнего мужчину кирпичами, сообщает Sky News.
Инцидент произошел в городе Тикри в штате Уттар-Прадеш. Отмечается, что мужчина собирал сухие ветки, когда набрел на группу обезьян.
По словам полиции, обезьяны стали сбрасывать на мужчину кирпичи, которые набрали в заброшенном здании.
Пенсионер скончался от травм, полученных в результате ударов камней по голове и груди.
Источник: Газета.ru
Фото: pixabay.com
Ну, подумаешь, мартышки одного пенсионера убили, хотя и его конечно жалко ..... В лобусятии же мартышки сидят в правительстве и доводят до смерти сотни тысяч пенсионеров и все молчат... Вот где парадокс....
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