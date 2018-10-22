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Владислав Росляков перед нападением на керченский колледж сжег свои личные вещи и закопал сейф, об этом сообщает РЕН ТВ.

По сведениям канала, перед совершением преступления Росляков сжег свои вещи на полигоне, на котором тренировал навыки в стрельбе. В числе сожженных предметов оказались его фотографии, тетради, носители информации, а также религиозная литература.

На видеозаписи, которая имеется в распоряжении телеканала, видно, как злоумышленник несет сейф на пустырь, который позже, по данным РЕН ТВ, Росляков закопал.

На данный момент остается неизвестным, что именно хранилось в этом сейфе, однако есть вероятность того, что его содержимое может дать представление о мотивах убийцы и причинах трагедии, утверждает телеканал.

В минувшую среду в Керченском политехническом колледже студент четвертого курса Владислав Росляков устроил стрельбу и взорвал бомбу. В результате происшествия погиб 21 человек — 16 учащихся и 5 сотрудников учебного заведения.

Изначально правоохранители возбудили дело по статье о теракте, однако в последующем переквалифицировали на статью об убийстве двух и более лиц общеопасным способом. Сам преступник покончил с собой в библиотеке колледжа.

Источник: РИА Новости