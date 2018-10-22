США намерены узаконить существование только двух полов (2)
В мире | 22 октября 2018 года, 12:08
Администрация президента США Дональда Трампа намерена запретить смену пола в документах. Об этом сообщает газета The New York Times.
Отмечается, что американские госструктуры таким образом хотят внести ясность в определение пола. Планируется, что он будет подразделяться только на мужской и женский и определяться при рождении.
При этом любые разногласия в этом вопросе будут решаться с помощью генетических тестов.
Если такое решение вступит в силу, то более чем 1,4 миллиона граждан США будет отказано в признании их гендера на федеральном уровне.
Источник: L!FE
Фото: pexels.com
А Ринько баба или мужик? или мужик дающая в очко или баба в попу?
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Трамп в шоке сверху ж внизу м вот и подсуетился
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