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Администрация президента США Дональда Трампа намерена запретить смену пола в документах. Об этом сообщает газета The New York Times.

Отмечается, что американские госструктуры таким образом хотят внести ясность в определение пола. Планируется, что он будет подразделяться только на мужской и женский и определяться при рождении.

При этом любые разногласия в этом вопросе будут решаться с помощью генетических тестов.

Если такое решение вступит в силу, то более чем 1,4 миллиона граждан США будет отказано в признании их гендера на федеральном уровне.

Источник: L!FE

Фото: pexels.com