В Израиле арестовали главу палестинской разведки (6)
В мире | 22 октября 2018 года, 10:19
В Израиле арестовали главу Генеральной разведывательной службы Палестины Джихада Факиха и губернатора Восточного Иерусалима Аднана Гейта. Об этом сообщает газета Jerusalem Post.
Отмечается, что Факих был арестован в деревне Катанна, а Гейт — в одном из кварталов Иерусалима.
Юрист губернатора отметил, что политика подозревают в "угрозах", но каких именно — он не уточнил.
Источник: L!FE
Фото: pixabay.com
Ты уже совсем попутал, дружок. Такой же тупой, как и ватник стал.