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В Израиле арестовали главу Генеральной разведывательной службы Палестины Джихада Факиха и губернатора Восточного Иерусалима Аднана Гейта. Об этом сообщает газета Jerusalem Post.

Отмечается, что Факих был арестован в деревне Катанна, а Гейт — в одном из кварталов Иерусалима.

Юрист губернатора отметил, что политика подозревают в "угрозах", но каких именно — он не уточнил.

Источник: L!FE

Фото: pixabay.com