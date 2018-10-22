В Израиле арестовали главу палестинской разведки (6)

фото

В мире | 22 октября 2018 года, 10:19

В Израиле арестовали главу Генеральной разведывательной службы Палестины Джихада Факиха и губернатора Восточного Иерусалима Аднана Гейта. Об этом сообщает газета Jerusalem Post.

Отмечается, что Факих был арестован в деревне Катанна, а Гейт — в одном из кварталов Иерусалима.

Юрист губернатора отметил, что политика подозревают в "угрозах", но каких именно — он не уточнил.

Источник: L!FE

Фото: pixabay.com

Комментарии 6
Жлобина2 часа назад
Лихо однако.Почти как в Латвии,язык показал-в тюрьму,кулаком пригрозил,заговор....
4
Ответить
Muslim Al Rusi1 час назад
По твоей логике, совки тоже правильно делали, что отправляли латышей со скотом в вагонах в Сибирь, ведь по логике совков - нелояльные совку латыши тоже были поддержвивающими и организующими терроризм против красножопых.

Ты уже совсем попутал, дружок. Такой же тупой, как и ватник стал.
2
Ответить
ОООО!2 часа назад
А какими террористами были евреи в Риге в гетто те самые которых латыши истребили?
3
Ответить